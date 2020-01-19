Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой

В субботу, 18 января, в Красногорске прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых, получивший название Moscow Winter BJJ Cup. Праздник боевых искусств в итоге обернулся массовым побоищем, в котором приняли участие спортсмены и зрители.

Как сообщает "Рен ТВ", драку попытались разнять. В итоге это привело лишь к увеличению общего числа участников побоища. На размещенном в социальных сетях видео показано, как участники драки не жалели друг друга и наносили удары даже по лежачим противникам.

Как сообщили телеканалу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, по факту побоища проходит проверка. Информации о пострадавших и причинах, побудивших участников турнира и зрителей устроить драку, пока нет.