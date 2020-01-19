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19.01.2020 23:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фигура речи

У сотрудниц ЗАГСов появится форма
Текст: Ангелина Жукова
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8063)
Для того чтобы свадебные церемонии в столичных ЗАГСах стали еще красивее, для сотрудников дворцов бракосочетаний запущен проект "Преображение". В ходе его им придется всерьез заняться своим внешним видом, чтобы не испортить фото, которое остается на память об этом дне у всех новобрачных.

Проект "Преображение" включает четыре направления: основы правильного питания, упражнения для осанки и поддержания тонуса, советы по уходу за собой и статьи о формировании здорового образа жизни. Для того, чтобы подключиться к нему, следует присоединиться к чату в социальной сети, где коллеги делятся рецептами красоты и своими достижениями, например, от новой диеты или маски для лица, приготовленной дома. "Внешний образ наших сотрудников очень важен. Ведь ведущая свадебной церемонии становится частью праздника молодых", - объясняют в управлении ЗАГС Москвы. К тому же для большинства людей проще достичь поставленной цели вместе с коллегами, считает Екатерина Голова, специалист управления ЗАГС Москвы. По ее словам, с 40 лет женщинам приходится работать над собой, чтобы хорошо выглядеть. "Благодаря проекту следить за здоровьем и внешним видом проще, ведь, к примеру, те же физические упражнения, которые советуют коллеги, можно делать дома. Если я сама нахожу в интернете интересную статью о ЗОЖ, спешу поделиться находкой с другими", - продолжает Екатерина.

Фото: Александр Корольков
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Работают ведущие церемоний и над своей речью. В Москве уже не услышишь, как дама монотонно читает напутствие молодым. "Специальный учебный курс помогает лучше строить речь, более точно подбирать слова с учетом конкретной пары, которая вступает в брак", - рассказала экс-начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. А на смену скучной деловой одежде скоро у сотрудниц ЗАГСов появятся элегантные платья-футляры цвета чайной розы. Их сошьют женщинам по фигуре."Цвет платья подобран удачно, так как "чайная роза" будет смотреться органично рядом с белым нарядом невесты", - считает Дарья Брумель, менеджер свадебного агентства.

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