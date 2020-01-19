Курение уже не в моде. У детей и подростков теперь на слуху снюс. Так называется некурительный бездымный табак с никотином, его продажу в России запретили еще в 2015 году, но появились аналоги с таким же названием без табака, но с еще более убийственной дозой химического никотина.

Продают его в Москве буквально на каждом углу в форме конфет или жвачек с фруктовым вкусом. Да, это не дымящаяся сигарета. Но если в одной папиросе около 0,8 мг никотина, то в конфете, по оценке Роспотребнадзора, его в четыре-пять раз больше, до 40 мг. Отравиться им легко. В минувшую пятницу такая трагедия уже произошла.

Новость сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции: "Это вызвало очень много проблем в стране, появились психозы и первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ".

Основные потребители снюса - несовершеннолетние. Чтобы не допустить новых трагедий, председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил в Москве принять региональный закон, запрещающий продажу аналогов снюса. Столичный парламент забил тревогу еще в конце прошлого года. "18 декабря я отправил депутатский запрос на имя руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, чтобы добиться добровольной ликвидации никотиносодержащих смесей с прилавков магазинов, - рассказал Кирилл Щитов "РГ". - Департамент провел разъяснительную работу с руководством крупных торговых сетей". Поскольку никотиновые конфеты относятся к разряду пищевой продукции, а не табачной, возрастного ограничения на их продажу нет. Яркую коробку, подобную той, в каких раньше продавали леденцы, школьник может приобрести не дороже 500 рублей в торговых центрах. Роспотребнадзор по поручению правительства проводит рейды, направленные на искоренение торговли снюсом. На днях ведомство сообщило, что никотиносодержащие смеси больше не поступают в страну из-за рубежа. Теперь идет борьба с отечественными производителями. Но без закона и наказаний за распространение находчивые предприниматели будут находить другие пути и продолжать отравлять людей.

При регулярном употреблении снюса возникает никотиновая зависимость

На федеральном уровне ведется работа по установлению в России запрета на продукцию с содержанием никотина. Законопроекты Госдума рассмотрит в весеннюю сессию. Вероятнее всего, закон приравняет такую продукцию к табачной, а значит, на нее распространятся все те же запреты, что сейчас действуют на продажу и потребление сигарет и табака. В частности, нельзя будет отпускать такую продукцию несовершеннолетним.

"Если принятие федерального закона затянется, то нам следует пойти по пути Калининградской области - оперативно разработать региональный закон и ввести запрет на уровне города. Чтобы не допускать новых трагедий по причине промедления законодательного регулирования, - прокомментировал Кирилл Щитов. - Подобный опыт у нас уже есть. В 2015 году я выступил редактором законопроекта, и Мосгордума запретила продажу алкогольных энергетиков в Москве. И только в 2018 году вступил в силу федеральный закон по алкоэнергетикам. Со снюсами нельзя медлить, могут еще погибнуть дети".

По словам координатора проекта "Безопасная столица" Антона Акишина, в ходе рейдов по торговым точкам сейчас не удается привлечь к ответственности продавцов за продажу "леденцов" несовершеннолетним: "Мы проводим контрольные закупки и видим, что никотиновые смеси уходят с прилавков детям. А при регулярном употреблении вещества возникает никотиновая зависимость".