Жители московских коммуналок получают отдельные квартиры

В новенькую многоэтажку на улице Борисовские Пруды на юге Москвы начали переселять первых жильцов из расположенных неподалеку пяти ветхих домов, возраст которых близится к 70 годам. Согласие на переезд уже дали больше сотни семей - они стали первыми участниками программы реновации в районе Москворечье-Сабурово.

Новостройку переменной этажности из 8 корпусов закончили возводить в конце прошлого года, после чего открыли на первом этаже центр переселения и начали работать с местными жителями, чьи дома вошли в программу. Старого жилья в округе хватает - буквально в 30 метрах от новостройки, к примеру, стоит ветхая двухэтажка, внешне больше похожая на барак. В том числе из нее в новый дом и переселяют людей.

Начальник управления реновации департамента строительства Москвы Александр Потехин рассказывает, что все пять домов, жильцы которых переедут в новостройки, не будут сносить - город счел их ценными с точки зрения архитектуры, а потому здания отремонтируют и будут использовать для городских нужд. Помимо старой архитектуры в этих домах сохранился и еще один признак старины - там остались коммунальные квартиры, в которых живут по несколько семей. Все они благодаря реновации не только переедут в новостройки, но и получат взамен комнат полноценные квартиры. Семья пенсионеров Ермолаевых, к примеру, из комнаты в коммуналке в ближайшее время переедет в просторную однокомнатную квартиру площадью больше 40 кв. м. "Здесь даже один зал по площади больше, чем вся наша комната в коммуналке, не говоря уж про вполне просторную кухню, прихожую и санузел, - гордятся новоселы своим новым жильем, показывая его корреспондентам "РГ". - Хоть на старости лет поживем в отдельной квартире. Радует и второй этаж - мы привыкли к нему, высоко не хотелось забираться. Ремонт сделан очень хороший, мы даже решили не везти старую мебель - купим новую, чтобы подходила по стилю". Ремонт комфорт-класса сделан во всех 313 квартирах новостройки - стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску, на полу - ламинат и керамогранит. Пластиковые окна надежно защищают от шума и сохраняют тепло. Помимо сантехники и электроплиты установлены датчики дыма и люстры со светильниками. "В доме есть также пять специальных квартир для инвалидов - с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также санузлами, оборудованными поручнями и отличающимися большой площадью", - говорит Потехин. Словом, новостройка, хотя и не проектировалась специально под программу реновации, соответствует современным стандартам. Все лоджии в доме застеклены, для кондиционеров предусмотрены корзины, чтобы не портили фасад, в подъездах оборудованы колясочные, комнаты для консьержей и кладовки. Первый этаж нежилой - скоро там откроются магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Напомню, программа реновации запущена в столице в 2017 году. Она предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из 5173 ветхих домов. Новоселье в рамках программы уже справили более 13 тысяч горожан, под заселение передано 49 новостроек, ведется строительство и проектирование еще более 200 домов.