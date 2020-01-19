Россиянка Александра Горячкина черными фигурами уступила во Владивостоке обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии встречи за звание чемпионки мира.

Счет в матче стал равным - 4,5:4,5. Первые три партии завершились вничью, четвертая осталась за Вэньцзюнь, пятая - за Горячкиной, в шестой и седьмой спортсменки не выявили лучшую, после чего они обменялись победами.

Отметим, что первая часть матча Горячкиной и Вэньцзюнь проходила в Шанхае, вторая идет во Владивостоке и завершится 24 января.

Максимум шахматистки проведут 12 партий. В случае итоговой ничьей (6:6) победитель будет определен на тай-брейке.

Отметим, что из российских спортсменок чемпионским титулом владела только Александра Костенюк в течение двух лет. В 2008-м она выиграла на первенстве планеты по нокаут-системе в Нальчике.