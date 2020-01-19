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19.01.2020 18:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Равные фигуры

Счет в матче шахматисток Горячкиной и Вэньцзюнь стал ничейным
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Россиянка Александра Горячкина черными фигурами уступила во Владивостоке обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии встречи за звание чемпионки мира.

Счет в матче стал равным - 4,5:4,5. Первые три партии завершились вничью, четвертая осталась за Вэньцзюнь, пятая - за Горячкиной, в шестой и седьмой спортсменки не выявили лучшую, после чего они обменялись победами.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Отметим, что первая часть матча Горячкиной и Вэньцзюнь проходила в Шанхае, вторая идет во Владивостоке и завершится 24 января.

Максимум шахматистки проведут 12 партий. В случае итоговой ничьей (6:6) победитель будет определен на тай-брейке.

Отметим, что из российских спортсменок чемпионским титулом владела только Александра Костенюк в течение двух лет. В 2008-м она выиграла на первенстве планеты по нокаут-системе в Нальчике.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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