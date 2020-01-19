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19.01.2020 20:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собачье дело

За деньгами на содержание бездомных животных мэрия Якутска пошла в суд
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Мэрия Якутска обратилась в Верховный суд Республики Саха (Якутии) с иском к властям региона, требуя от них оказать финансовую поддержку приюту для бродячих кошек и собак.

Муниципалитету переданы полномочия по отлову, содержанию и лечению бродячих животных, но соответствующим финансированием навалившиеся заботы не подкреплены. На исполнение нового закона городу ежегодно требуется около 190 миллионов рублей. Еще 46 миллионов нужно на строительство приюта для бездомных собак и кошек.

Фото: iStock
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Пока в Якутске есть только пункт передержки, который не приспособлен для длительного содержания оказавшихся без хозяев бедолаг. Однако на все эти дела из республиканского бюджета городу в нынешнем году выделено лишь 5,7 миллиона рублей.

Как отмечают в городской администрации, субвенция начислена по старым нормативам, рассчитанным на то, чтобы бродячую собаку поймать, покормить несколько суток в пункте передержки и... усыпить, если для нее не найдется хозяин.

- В этих условиях вопросы содержания безнадзорных животных решаются за счет сил и ресурсов нашего предприятия, а также зоозащитников и неравнодушных горожан, - говорит руководитель МУП "Жилкомсервис" Валерия Билоус.

В пункт передержки горожане и коллективы предприятий сейчас везут кто что может - сено для подстилки, доски для будок, корма, даже лекарства. Помогают и деньгами, которые распределяет на самые необходимые нужды комиссия с участием общественников-зоозащитников. Кроме того, мэрия обратилась к школам с просьбой сколотить на уроках технологии по пять теплых будок - всего нужно соорудить 300 собачьих домиков. Учителям даже раздали чертежи.

Несмотря на то что в первые дни года пункт передержки из-за недостаточного финансирования оказался в сложной ситуации, слухи о массовой гибели животных, распространяемые в соцсетях, явно преувеличены. Благодаря спонсорской помощи ситуацию удалось выправить. Вопрос в том, сколько времени это может продолжаться. И какое решение примет суд.

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