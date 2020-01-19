Пензенца заподозрили в покушении на убийство трехлетней дочери

Следователи в Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство трехлетней дочери.

ЧП произошло 18 января вечером в селе Засечном Пензенской области. Под окнами квартиры, расположенной на пятом этаже, были обнаружены мужчина с трехлетней девочкой. Оба с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Как пояснили в региональном управлении СУ СК, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

Будут детально исследованы условия жизни и воспитания девочки, и дана оценка сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.