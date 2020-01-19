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19.01.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Уфой два человека погибли в аварии с автокраном

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Управление гражданской защиты населения г.Уфы Фото: Управление гражданской защиты населения г.Уфы
Фото: Управление гражданской защиты населения г.Уфы

В Уфимском районе 19 октября легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗом". Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.

В Башкирии в аварии погибли три человека

По предварительной информации, авария произошла около восьми утра по московскому времени на 22-ом километр автодороги Западный обход Уфы недалеко от Николаевки. Сообщается, что столкнулись ехавшие навстречу друг другу автокран "КамАЗ" и автомобиль Renault Logan. За рулем автокрана был 51-летний уфимец, а легковым автомобилем управлял 41-летний житель Благоварского района.

В результате столкновения водителя легкового автомобиля и его 40-летнего пассажира зажало внутри машины. Они оба погибли на месте. Спасатели совместно с пожарными деблокировали их тела.

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