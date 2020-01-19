Под Уфой два человека погибли в аварии с автокраном

В Уфимском районе 19 октября легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗом". Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.

По предварительной информации, авария произошла около восьми утра по московскому времени на 22-ом километр автодороги Западный обход Уфы недалеко от Николаевки. Сообщается, что столкнулись ехавшие навстречу друг другу автокран "КамАЗ" и автомобиль Renault Logan. За рулем автокрана был 51-летний уфимец, а легковым автомобилем управлял 41-летний житель Благоварского района.

В результате столкновения водителя легкового автомобиля и его 40-летнего пассажира зажало внутри машины. Они оба погибли на месте. Спасатели совместно с пожарными деблокировали их тела.