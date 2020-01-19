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19.01.2020 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Скан личности

В администрации Пермского края заработал робот-вахтер
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
На входе в администрацию губернатора Пермского края начал работу механический охранник. В его задачу входит проверка документов посетителей.
Корреспондент "РГ" стал одним из первых, кто проверил робота на профпригодность. Фото: Константин Бахарев Корреспондент "РГ" стал одним из первых, кто проверил робота на профпригодность. Фото: Константин Бахарев
Корреспондент "РГ" стал одним из первых, кто проверил робота на профпригодность. Фото: Константин Бахарев

Робот с улыбкой на экране сканирует паспорт и буквально за пару секунд выяснит, был ли записан владелец документа на прием и к кому. Для исполнения этих функций в него заложены соответствующие программы. Механический вахтер, или, как модно сейчас называть, консьерж, также проверяет подлинность документа и выдает пропуск.

Фото: пресс-служба Promobot
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Помимо этого робот-охранник проконсультирует посетителя по вопросу, как записаться на прием, и даже подскажет маршрут до кабинета нужного чиновника. В случае необходимости электронная машина сама свяжется с сотрудником администрации и уточнит, ждут ли там именно этого посетителя.

Необходимость установки робота пермские чиновники обосновали тем, что он способен качественнее, быстрее и в любое время оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют никакие внешние факторы.

- Мы стараемся делать так, чтобы жителям было удобно получать информацию или направить обращение в органы власти, - отмечает Александр Маслов, первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края. - Робот не заменит человека, он будет выполнять лишь некоторые функции. В нашем регионе уже есть опыт использования робота - подобное устройство год работает в многофункциональном центре. С помощью робота можно уточнить статус документов, проконсультироваться по услугам МФЦ, а также заполнить заявление и получить приоритетное обслуживание вне очереди, за счет чего существенно снизилась загрузка на администраторов и операторов. Благодаря механическому сотруднику каждый администратор экономит примерно 43 минуты в день.

Подобных роботов делают в Пермском крае, и в компании-изготовителе отмечают, что их цель - упростить процесс обслуживания, исключить негативный человеческий фактор. Например, тот же робот-вахтер выдает пропуск всего за восемь секунд, тогда как у человека уходит на это больше минуты.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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