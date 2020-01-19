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19.01.2020 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области два человека погибли в ДТП

В городе Энгельс Саратовской области легковушка врезалась в столб. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Фото: Управление гражданской защиты населения г.Уфы
Под Уфой два человека погибли в аварии с автокраном

По данным ведомства, ДТП произошло около 18:00 по местному времени на улице Студенческой при въезде в город со стороны села Шумейка. По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. В результате от полученных травм два человека скончались на месте, еще один госпитализирован.

По факту ЧП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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