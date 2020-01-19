В Саратовской области два человека погибли в ДТП

В городе Энгельс Саратовской области легковушка врезалась в столб. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 18:00 по местному времени на улице Студенческой при въезде в город со стороны села Шумейка. По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. В результате от полученных травм два человека скончались на месте, еще один госпитализирован.

По факту ЧП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.