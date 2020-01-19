Кадыров пригласил дочь легендарного боксера Мохаммеда Али в Грозный

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил дочь известного американского боксера Рашиду Али посетить Грозный. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Ранее в Сети появилось видео, в котором дочь чемпиона по боксу поблагодарила главу Чечни за память о ее отце - в Грозном один из проспектов назвали его именем. Женщина призналась, что ее отец гордился бы этим и был бы рад знать, что его влияние и любовь отозвались во всем мире. И добавила, что очень бы хотела вместе с семьей посетить Россию и познакомиться с ее богатой историей.

"Ваш отец, Мохаммед Али, был и всегда будет величайшим боксером и глубоко почитаемым человеком, ставившим ценности Ислама превыше остальных. В Чеченской Республике его всегда будут помнить как легендарную личность современности! С большим удовольствием приглашаю Вас посетить Грозный!", - написал Кадыров в ответ на своей странице.

По словам главы республики, он с детства мечтал, чтобы Мохаммед приехал в Чечню. Благодаря нему Кадыров стал боксером и создал условия для тысячи мальчишек, чтобы они могли заниматься этим видом спорта. В июне 2016 года, когда скончался Мохаммед Али, проспект Кирова в Грозном торжественно переименовали в его честь.