В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке

В столице Кабардино-Балкарской республики вспыхнул пожар на крупной торгово-овощной базе "Дубки". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 14:51. На рынке "Дубки" загорелись продуктовые контейнеры на площади 250 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В 15:06 спасатели сообщили о локализации огня. В 15:25 объявлена полная ликвидация ЧП.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. К тушению пожара была привлечена группировка из 59 человек и 13 единиц спецтехники. Сейчас идет оценка ущерба.