Новости

Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
В Уфу привезли пострадавшую на Бали туристку 16:33
В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке 16:27
СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона 16:27
Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы 16:18
Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета 16:08
Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки 16:03
Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing 15:58
Разведчик Ботян рассказал, как освобождали Краков 15:45
Американские кинопродюсеры назвали лучшие фильмы и сериалы 15:45
Пензенца заподозрили в покушении на убийство трехлетней дочери 15:37
Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет 15:33
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира 15:28
Илон Маск рассказал, как отправит миллион человек на Марс к 2050 году 15:20
На Алтае эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы 15:18
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии 15:18
Кадыров пригласил дочь легендарного боксера Мохаммеда Али в Грозный 14:42
Дело водителя эвакуатора, насмерть сбившего пешехода в Москве, направлено в суд 14:21
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах" 14:15
На Алтае продолжают ликвидировать последствия снежного шторма 14:11
Медведев останется председателем партии "Единая Россия" 14:06
Вышел новый трейлер второго сезона сериала Джим Керри "Шучу" 14:05
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев 13:58
Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко 13:55
Путин и Эрдоган встретятся в Берлине 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке

Текст: Анна Юркова

В столице Кабардино-Балкарской республики вспыхнул пожар на крупной торгово-овощной базе "Дубки". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 14:51. На рынке "Дубки" загорелись продуктовые контейнеры на площади 250 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В 15:06 спасатели сообщили о локализации огня. В 15:25 объявлена полная ликвидация ЧП.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. К тушению пожара была привлечена группировка из 59 человек и 13 единиц спецтехники. Сейчас идет оценка ущерба.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов