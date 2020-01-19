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19.01.2020 13:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Православные военнослужащие окунулись в купели на острове Валаам

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: vk.com/valaam Фото: vk.com/valaam
Фото: vk.com/valaam

Военнослужащие радиолокационной роты Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на Валаамском архипелаге, отпраздновали Крещение Господне. Они окунулись в купели Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сначала солдаты присутствовали на крещенском молебне, который провел игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий. Среди военнослужащих роты по призыву - четверо являются насельниками обители. Направление на службу на острове им дают в монастыре.

Здесь призывники-трудники несут послушания в трапезной, в монастырских садах, а тот, кто знает богослужебный круг, послушается в храме. И если призывник достойно выполнял монастырские послушания, он останется служить в роте на Валааме.

Кстати, в нынешнем году исполнится 25 лет, как в соответствии с соглашением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и министра обороны РФ насельникам Валаамского монастыря призывного возраста разрешили проходить службу в роте радиотехнического полка на острове.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Празднование Крещения

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