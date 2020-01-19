Новости

SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 20:31
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 20:27
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 20:03
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19:57
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19:53
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19:42
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
Причиной массового отравления людей в Кизляре стал прорыв водопровода 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
В Уфу привезли пострадавшую на Бали туристку 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 20:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний

В Гвардейском районе Калининградской области мужчина пригнул в купель во время крещенских купаний и сломал себе шею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Трое мужчин провалились под лед в Москве

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел в поселке Ровное. 23-летний парень при купании нырнул в купель и ударился о дно. Дежурившие на месте сотрудники МЧС извлекли его из воды и передали бригаде "скорой". Он госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.

Региональное МЧС ранее опубликовало свод правил, которые необходимо соблюдать при проведении обряда. Так, спасатели не рекомендуют погружаться в прорубь более чем на две минуты. Кроме того, до самой иордани советуется идти в обуви, чтобы не обморозить ноги, а непосредственно перед самим купанием раздеваться постепенно. После купания стоит растереться полотенцем, одеться и выпить что-нибудь горячее. Кроме того, не рекомендуется купание людям с бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, а также проблемами с давлением. Также запрещено проводить обряд в пьяном виде.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Празднование Крещения

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов