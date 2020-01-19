В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний

В Гвардейском районе Калининградской области мужчина пригнул в купель во время крещенских купаний и сломал себе шею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел в поселке Ровное. 23-летний парень при купании нырнул в купель и ударился о дно. Дежурившие на месте сотрудники МЧС извлекли его из воды и передали бригаде "скорой". Он госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.

Региональное МЧС ранее опубликовало свод правил, которые необходимо соблюдать при проведении обряда. Так, спасатели не рекомендуют погружаться в прорубь более чем на две минуты. Кроме того, до самой иордани советуется идти в обуви, чтобы не обморозить ноги, а непосредственно перед самим купанием раздеваться постепенно. После купания стоит растереться полотенцем, одеться и выпить что-нибудь горячее. Кроме того, не рекомендуется купание людям с бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, а также проблемами с давлением. Также запрещено проводить обряд в пьяном виде.