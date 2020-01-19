В калининградском аэропорту выставили коллекцию ретроавтомобилей

Центральный зал в калининградском аэропорту Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны превратился в экспозицию раритетной техники. Здесь можно увидеть легендарные модели - семь автомобилей и четыре мотоцикла.

На выставке в Храброво можно увидеть раритетные модели - семь автомобилей и четыре мотоцикла. Фото: Пресс-служба АО "Аэропорт "Храброво"

Жемчужина коллекции, старейший экспонат - немецкий Hanomag Sturm 1936 года выпуска, который не раз использовался в киносъемках. Первый хозяин купил его в Кенигсберге, и через 80 с лишним лет автомобиль, побывавший военным трофеем, вернулся в бывшую столицу Восточной Пруссии. Есть здесь и еще два "немца" - Mercedes 110 200 D 1965 года выпуска и 115 200 D - 1973-го, а также "француз" - Citroen 2 CV 1965 года. Эта машина, одна из самых массовых моделей мирового автопрома, была в числе первых иномарок в Калининградской области.

Отечественное автомобилестроение представлено одной из самых популярных советских машин - "Москвичом М-407" 1960 года выпуска, а также "Волгами": два легендарных "ГАЗ-21" разных модификаций - 1963 и 1964 годов выпуска.

Все раритеты не просто восстановлены с использованием оригинальных запчастей, они на ходу, участвуют в различных фестивалях, автопробегах и выставках. Выставка будет действовать до 13 марта.

Кстати, это не первая экспозиция в аэропорту Храброво: в конце прошлого года здесь открылась выставка "Вы помните, чья я дочь...", посвященная императрице Елизавете Петровне.