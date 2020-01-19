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19.01.2020 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге арестовали мужчину за систематическое избиение своих детей

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца местного жителя 1984 года рождения, который вместе со своей супругой обвиняется в истязании малолетних детей. Женщине на трое суток продлили срок задержания, сообщает пресс-служба СК РФ.

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В отношении пары возбуждены несколько уголовных дел по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), а также по пунктам "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По версии следствия, вместе с парой в квартире по улице Турку проживали шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Мужчина приходится им родным отцом, а женщина - мачехой.

Девочку избивали оба родителя. Следователи считают, что ее из неприязненных отношений с особой жестокостью неоднократно били руками и ногами по телу, а также битой - по конечностям. Медицинскую помощь ребенку никто не оказывал, в результате чего девочка получила инфицированную рану, которая нанесла тяжкий вред ее здоровью. Четырехлетнего сына избивал отец. Он систематически бил его руками и ногами, а также ремнем в область головы и туловища.

Подозреваемые были задержаны полицией. Им уже предъявили обвинения. Суд арестовал мужчину на два месяца. Женщине продлен срок задержания на 72 часа, по итогам которых ей также изберут меру пресечения. Дети сейчас находятся в  специализированном учреждении.

В рамках расследования также проверят работу профильных служб, которые обязаны контролировать обстоятельства воспитания и жизни ребенка. Ход дела находится на контроле руководителя СК РФ по Санкт-Петербургу.

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