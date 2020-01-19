В Петербурге ввели штрафы за незаконно застекленные балконы

В Петербурге вступили в силу поправки в городской закон об административных правонарушениях. Теперь в любой момент можно оштрафовать владельцев незаконно застекленных балконов, даже если работы были проведены десятки лет назад.

Поправки в закон инициировала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Как сообщили "РГ" в ведомстве, нововведение в первую очередь рассчитано на предпринимателей, которые в нежилом фонде устраивают незаконные перепланировки. Но в законе сказано о сохранности фасадов в целом, так что новые правила затрагивают сотни тысяч петербуржцев, которые самовольно застеклили когда-то балконы. Правда, штраф для физических лиц небольшой - от одной до пяти тысяч рублей.

Проблема самостоятельного обустройства балконов знакома в каждом городе, ведь стеклят в основном хрущевки и брежневки. В новых домах это делает застройщик. Председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марина Акимова объясняет: до 2005 года, когда действовал старый Жилищный кодекс, балконы и лоджии считались частью квартир. Но вот уже 15 лет это общедомовое имущество. Собственник квартиры не имеет права самостоятельно застеклять балкон, увеличивать или уменьшать его площадь.

Марина Акимова обращает внимание, что перепланировки на балконах могут быть очень серьезными. Например, некоторые сносят несущую стену и тянут на балкон батареи.

Распространенная проблема в Питере - когда на припаркованную машину падают сосульки. Если они упали с крыши, то ответственность несет управляющая компания, которая не расчистила вовремя кровлю. Если же с самовольного козырька балкона, то виноват владелец квартиры.

Более того, теперь любой сосед просто из вредности может подать в суд и добиться демонтажа самовольного остекления.

Только запретительными мерами вопрос не решить, уверены эксперты. Должны быть разработаны общие архитектурные решения, единый дизайн-код

Руководитель "Школы ЖКХ" Анатолий Голов считает, что только запретительными мерами вопрос не решить. Он полагает, что должны быть разработаны общие архитектурные решения. "Почему бы для каждой серии хрущевок не разработать рекомендации по проекту, колеровке и рекомендовать жильцам, если уж они стеклят балкон, то делать это по утвержденному проекту, чтобы было единообразие", - отметил Голов.

Директор Национального оконного союза Сергей Файзиев обращает внимание, что сегодня фирмы, которые предлагают остекление балконов, работают без всяких разрешительных документов и не дают никаких гарантий безопасности своих конструкций.

Эксперты в один голос заявляют, что нужны понятные правила, чтобы жильцы могли знать, на что они имеют право. В Комитете по градостроительству и архитектуре "РГ" сообщили, что правила сейчас разрабатываются. Например, в Петербурге, как и во многих городах, не было понимания, как можно устанавливать кондиционер на фасад. Сейчас КГА выпустил разъяснения, что собственник должен устанавливать его в соответствии с инструкцией. С балконами планируется пойти по такому же пути.

Как вам это?

Ирина Леонова, и.о. декана факультета архитектуры и дизайна Астраханского госуниверситета:

- Застекленные балконы и лоджии - необходимость для многих регионов нашей страны. Они - защита от ветра, снега, проливного дождя. Открытые балконы старых зданий, приносящие столько неудобств собственникам квартир, я считаю, можно разрешить застеклить при условии разработанной единой идеи по оформлению остекления фасада конкретного здания. Контроль за исполнением этой принятой концепции фасада должна осуществлять УК. Штрафы - только при отклонении от этой концепции.

Игорь Салов, депутат Совета депутатов Новосибирска:

- Мое твердое убеждение - штрафами нельзя решить ни одной проблемы. Власти Новосибирска тоже волнует архитектурно-художественный облик зданий. В этом направлении уже многое сделано, сегодня собственники обязаны согласовывать паспорта фасадов, разработан единый дизайн-код. И кое-кто в мэрии уже предлагает начать штрафовать за неисполнение определенных требований. Но мы с этим не согласны: штрафы начнут взимать (ведь можно наказывать не только за остекление, но и, например, за установленную сплит-систему), а порядка все равно не будет. Процесс должен быть не революционным, а эволюционным - собственника нужно воспитывать. Мэрия должна заниматься в первую очередь не штрафами, а пропагандой ответственного отношения граждан к своему и общедомовому имуществу.

Мария Заздравных, исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Омской области НП "ЖКХ Контроль":

- Организации, занимающиеся остеклением, не предупреждают заказчиков о необходимости согласовать конструкцию. В нашем городе нет требований к обязательному изготовлению на каждый многоквартирный дом паспорта фасада. Поэтому омичам с застекленными балконами пока рейдов можно не бояться.

Подготовили: Наталья Коротченко, Нина Рузанова, Наталья Граф