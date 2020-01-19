2020 год должен стать прорывным для развития внутреннего туризма. И зимний сезон уже дал хороший старт росту отрасли, тем более что регионы к приему гостей приготовились на пятерку.

Полна поляна

По прогнозам, за зиму Сочи посетят примерно 1,5 млн человек. И даже несмотря на то, что зима началась малоснежно.

Фишкой нынешнего горнолыжного сезона стал единый ски-пасс, по которому доступно катание на всех трех горных курортах. К тому же в этом году расширили трассы - горнолыжникам и сноубордистам доступны 177 км белоснежных склонов Кавказских гор. Горные курорты порадовали новинками. Например, в долине Цирк-3 открылась "красная" трасса "Бэккантри" - единственная, на которую райдеры могут подняться на ратраке (снегоуплотнительной машине).

Магия спорта

На Сахалине главная "приманка" для туристов - возможность активно отдохнуть на природе. Основной центр притяжения на Сахалине - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", где с 1 января работа.n шесть горнолыжных трасс разной степени сложности. По наблюдениям туроператоров, значительную часть составляют дальневосточники, приезжающие на остров из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и других регионов ДФО. Но повысился и интерес к островному краю жителей центральной части России - Москвы и Московской области. Есть среди туристов и иностранцы.

По словам руководителя компании "Адреналин-тур" Сергея Василенко, среди тех, кто приезжает на Сахалин зимой, особой популярностью пользуются прогулки в горы на снегоступах. В этом году гости острова совершили восхождения на гору Быкова вблизи Южно-Сахалинска, пик Смелый в Макаровском районе, гору Юнона и мыс Юноны вблизи поселка Пригородное Корсаковского района. Этот вид туризма только развивается, но все все больше людей начинают осознавать привлекательность и вкус таких экскурсий.

Встаем на сноуборд

Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии поставил рекорд по посещаемости еще 3 января, когда впервые за семилетнюю историю его посетили 6453 горнолыжника. Кроме катания на лыжах и сноубордах посетителей курорта в Карачаево-Черкесии ждет метеостанция Деда Мороза из Великого Устюга. Она расположилась на высоте 2240 метров возле станции канатной дороги "Млечный путь". Метеостанция работает круглый год. Здесь не только собирают информацию о погоде, но и готовят интерактивные образовательные программы для детей с рассказом об основах климатологии, механизмах образования погодных явлений и изменении температур.

Многие регионы сделали ставку на развитие туризма, связанного с именами сказочных персонажей

Лыжи и деликатесы

Нынешний сезон в Шерегеше - настоящее раздолье для гурманов. Кузбасские кафе и рестораны в ноябре 2019-го приняли участие в 21-м мобильном фестивале федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Команда шеф-поваров представила уникальное меню, состоящее из блюд местной кухни. И теперь до конца горнолыжного сезона (а он завершится лишь в апреле) в ресторанах и отелях - участниках проекта можно отведать уху из хариуса и строганину из муксуна, национальное блюдо коренного народа Горной Шории "тут паш" из мяса марала и шорские пельмени "пелбен" с соусом из колбы, кедрово-брусничный десерт и так далее. "Сейчас в проекте "Гастрономическая карта России" 22 региона, - напомнила координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова. - Гастрономия - большая часть культуры и традиций каждого из них. И наша задача показать эту уникальность. Привычное для местных жителей может стать незабываемым открытием и, возможно даже, гастрономическим потрясением для гостей региона, а следовательно, предметом бизнеса в сфере гостеприимства".

Руины замков

По словам директора калининградской Ассоциации предприятий индустрии туризма Тамары Тороповой, чаще всего туристы приезжают зимой в регион с культурно-познавательными целями. Пользуются популярностью Кафедральный собор XIV века и Музей янтаря, а также руинированные замки Тевтонского ордена, Литовский вал, ставший настоящим музеем под открытым небом, и другие достопримечательности.

"В первую очередь, конечно, путешественников интересует море. Они хотят посмотреть на зимнюю Балтику, подышать соленым воздухом, прогуляться по променаду, да и просто сменить обстановку, - отмечает Тамара Торопова. - Кроме того, туристам интересна "русская Прибалтика" сама по себе - старые дома из красного кирпича, брусчатка, другие архитектурные особенности, отличающие Калининградскую область от большинства российских регионов. Многие гости хотят попробовать свежую рыбу - и мест, где это можно сделать, становится все больше".

Волшебница в жемчугах

В Костроме появился новый туристический объект - Модный дом Снегурочки. В нем выставлены изысканные платья и украшения внучки Деда Мороза, головные уборы и аксессуары, связанные с индустрией "сказочной моды". В последние годы многие регионы России сделали ставку на развитие туризма, связанного с именами сказочных персонажей. Путешественников с детьми привлекают не только Российский Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. В списке также Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-Царевич и Кикимора из Кировской области, Бабя-Яга, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие сказочные персонажи.