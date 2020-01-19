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19.01.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани ночью сгорели семь пассажирских автобусов

Текст: Анна Юркова

В Краснодарском крае на разных стоянках сегодня ночью практически одновременно сгорели семь пассажирских автобусов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По данным фактам ведется проверка. Сотрудники полиции проводят ряд мероприятий для установления и задержания злоумышленников, - сообщили в ведомстве.

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Под Петербургом при полицейской погоне сгорел автомобиль с водителем

По информации ГУ МЧС региона, пожары вспыхнули на стоянках в разных районах края - автобусы сгорели дотла в станице Некрасовской Усть-Лабинского района, станицах Динская и Старокорсунская, поселке Дорожный, а также в районе Немецкая Деревня в Краснодаре. Причем возгорания произошли в период с 3 до 5 часов ночи 19 января.

К счастью, никто не пострадал - на момент ЧП водителей и людей в салонах не было. Известно, что все поврежденные автобусы принадлежат одной транспортной компании, занимающейся перевозкой сотрудников одной из крупнейших российских торговых сетей.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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