На Кубани ночью сгорели семь пассажирских автобусов

В Краснодарском крае на разных стоянках сегодня ночью практически одновременно сгорели семь пассажирских автобусов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По данным фактам ведется проверка. Сотрудники полиции проводят ряд мероприятий для установления и задержания злоумышленников, - сообщили в ведомстве.

По информации ГУ МЧС региона, пожары вспыхнули на стоянках в разных районах края - автобусы сгорели дотла в станице Некрасовской Усть-Лабинского района, станицах Динская и Старокорсунская, поселке Дорожный, а также в районе Немецкая Деревня в Краснодаре. Причем возгорания произошли в период с 3 до 5 часов ночи 19 января.

К счастью, никто не пострадал - на момент ЧП водителей и людей в салонах не было. Известно, что все поврежденные автобусы принадлежат одной транспортной компании, занимающейся перевозкой сотрудников одной из крупнейших российских торговых сетей.