Названы самые популярные лечебные курорты России

Самые востребованные здравницы сосредоточены в городах Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Такие данные предоставил НИИ реабилитации и курортологии, сообщает RT.

Эксперты института выделили несколько популярных оздоровительных курортов на Кубани - это Сочи, Анапа, Горячий Ключ и Ейск, а также зоны рядом с Геленджиком и Туапсе. На Ставрополье точками притяжения являются Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды. В них сосредоточено множество полезных минеральных источников и грязей.

В Крыму специалисты назвали Евпаторию, Саки, Феодосию и Южное побережье Крыма.

Всего по данным НИИ в отечественных санаториях побывали 6,4 миллионов человек, включая 1,5 миллиона детей. Как отметили исследователи, традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения или отдыха. Сегодня это многофункциональные центры для широкого круга потребителей.