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19.01.2020 17:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Северное сияние

Текст: Алена Узбекова
Внутренний туризм неумолимо побеждает выездной, и минувшие каникулы в очередной раз это продемонстрировали. По данным Ростуризма, большинство россиян отдохнули именно на отечественных курортах.
Туры на уик-энд туристы чаще всего покупают с культурно-познавательными целями. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

"Прогнозы, которые давались на новогодние каникулы, оправдались. Внутренний турпоток на российские курорты вырос. Только в Крыму за новогодние праздники отдохнули на 10% больше туристов, чем в прошлом году, - более 200 тысяч человек. Рост есть и по другим направлениям. Туристы отдыхали в Сочи, Кавминводах, на Алтае. Был востребован северо-запад страны - Санкт-Петербург и другие направления. В Москву за новогодние праздники приехали около 5 млн туристов", - рассказал "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, на каникулы отдыхать выезжают примерно 30% россиян, включая детей. Из них примерно 70% отдыхают в России и лишь 30% - за границей.

Он рассказал, что на эти праздники почти на 100% были заполнены санатории. "Принято считать, что новогодние каникулы - это дни распития спиртного. А на самом деле стоит пропагандировать зимние каникулы как дни отдыха и здоровья. Тем более что многие наши здравницы в Сочи, Кавминводах, на Алтае и в других регионах предлагают на Новый год кратковременные оздоровительные программы", - отметил Юрий Барзыкин.

Новогодние туры подорожали лишь на 3-5%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала "РГ", что в этом году укрепилась тенденция роста спроса на нестандартные зимние путешествия - не только на новогодние каникулы, но и в целом на зиму. "С каждым годом набирает популярность Мурманск. Туда едут за суровой, но невероятной природой и, конечно, за северным сиянием", - говорит она. Высок интерес и к программе "Ворота в Арктику", которая знакомит туристов с русским Заполярьем. "Интерес туристов к нестандартным путешествиям все выше. Людям нужны не столько роскошные отели, сколько захватывающие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь", - отметила она.

Безусловным лидером каникул стал Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), в топе также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия.

Этой зимой новогодние туры подорожали "с поправкой на инфляцию": лишь на 3-5%.

Где отдыхали россияне за границей

По данным опроса портала Biletix, лучшим городом в России для новогоднего отдыха с детьми считается Москва. "При выборе лучшей страны для проведения новогоднего отпуска с детьми 47% проголосовали за Россию, 10% отметили Чехию, которая заняла первое место среди иностранных направлений. Далее расположились Финляндия, Латвия и Германия. 89% голосов за заграничные направления пришлось на европейские страны и лишь 1% - на страны Юго-Восточной Азии", - рассказал "РГ" представитель портала Григорий Луговой.

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится
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