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19.01.2020 21:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция проверит данные о стрельбе с балкона в Таганроге

Полицейские проводят проверку информации о стрельбе с балкона многоэтажного дома в Таганроге, которую опубликовали в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

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Ранее в Сети была опубликована информация о том, что в Таганроге неизвестные устроили стрельбу с балкона жилого дома из предмета, внешне напоминающего автомат. Уточнялось, что стрельба велась по припаркованным автомобилям.

Как сообщили в полиции, к ним также поступили данные о нарушении общественного порядка с помощью предмета, схожего с оружием. На место предполагаемого ЧП выехали правоохранители. По данному факту проводится проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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