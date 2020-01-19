Полиция проверит данные о стрельбе с балкона в Таганроге

Полицейские проводят проверку информации о стрельбе с балкона многоэтажного дома в Таганроге, которую опубликовали в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Ранее в Сети была опубликована информация о том, что в Таганроге неизвестные устроили стрельбу с балкона жилого дома из предмета, внешне напоминающего автомат. Уточнялось, что стрельба велась по припаркованным автомобилям.

Как сообщили в полиции, к ним также поступили данные о нарушении общественного порядка с помощью предмета, схожего с оружием. На место предполагаемого ЧП выехали правоохранители. По данному факту проводится проверка.