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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Испытание селом

Уральские студенты-медики пройдут практику в глубинке
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Впервые на Урале студенты медицинского университета отправятся для прохождения практики именно в те больницы, где они получили целевое направление на учебу в вуз. Такой "тест-драйв", по мнению инициаторов проекта, позволит ребятам не только окунуться в профессию, но и оценить, насколько они востребованы на родине.

- Это поможет им еще до окончания учебы получить представление, что их ждет в глубинке, и адаптироваться в коллективе, - считает ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Фото: пресс-служба Promobot
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До сих пор студенческая практика была делом вольным: с какими медицинскими учреждением договорятся, там и стажируются. Но дефицит врачей в Свердловской области настолько серьезный - более тысячи вакансий, что очевидно: одними финансовыми вливаниями здесь не обойтись, необходимо искать креативные подходы.

Эксперимент с медицинским десантом прошел прошлым летом в Асбесте. В больницу небольшого промышленного городка приехал целый отряд - 16 студентов, получивших направления на учебу в медвуз от руководителей местных учреждений здравоохранения. Ребятам предоставили общежитие, официально трудоустроили, выплатили первую зарплату. И молодежь смогла оценить свои профессиональные перспективы.

Большинство - оптимистично, поэтому проект решили расширить. Для этого привлекли руководителей всех районных больниц области. Совместно с вузом и министерством здравоохранения региона был разработан договор, по которому студентам-ординаторам на время практики гарантировали трудоустройство в качестве врачей-стажеров, зарплату и компенсацию аренды жилья.

За шесть лет обучения будущего медика казна выкладывает более миллиона рублей, а молодой специалист нередко игнорирует свои обязательства вернуться работать на родину

- Я вам могу точно сказать, что, приобретая опыт в районной больнице, вы в областных клиниках будете просто "летать". С такой практикой везде возьмут, - убеждал студентов-целевиков во время встречи главный врач Артемовской районной больницы Андрей Карташов.

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Благодаря программе модернизации здравоохранения, по словам Карташова, в глубинке молодых докторов ждет не прошлый век: диагностика во многих межмуниципальных центрах находится даже на более высоком уровне, чем в областных и городских учреждениях. Главное, чтобы приехали специалисты.

Сейчас в Уральском медуниверситете свыше 80 процентов студентов учатся по целевым договорам. Свердловская область - одна из восьми регионов страны, где готовят медицинские кадры за счет средств не только федерального, но и областного бюджета - по целевому заданию региона. За шесть лет обучения будущего медика казна выкладывает более миллиона рублей, а молодой специалист нередко игнорирует свои обязательства вернуться на родину. Понятно, что отказников через суд обязывают вернуть в казну деньги, но проблема с пустующим кабинетом доктора остается.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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