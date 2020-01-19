В Челябинске мужчина бегал по улицам с "автоматом"

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства ЧП , в ходе которого на одной из улиц города мужчина бегал с автоматом в руках. Видео того, как молодой человек преследует прохожего, размахивая предметом, очень похожим на настоящее оружие, выложили в соцсети горожане.

- За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть", - цитирует очевидцев портал 74.ru.

Как выяснили корреспонденты "РГ", человек с " автоматом" действительно засветился на улицах Челябинска.

- Полиция приехала по вызову горожан буквально в течение минуты. Молодой человек бы задержан, доставлен в отдел полиции и опрошен. Автомат, с которым он бегал, относится к страйкбольному оружию. Это - пневматика, стреляющая шариками с краской. После дачи показаний задержанного отпустили, но проверка по данному факту продолжается, - сообщил "РГ" дежурный в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Почему мужчина решил попугать прохожих - не уточняется. По одной из версий, он решил устроить розыгрыш. Между тем, юристы предупреждают, что прогулка в публичных местах пусть и с игровым, но незачехленым оружием, грозит неприятностями. В статьях 3 и 13 Федерального закона "Об оружии" пневматические привода и пистолеты, не подпадают под категорию "оружие". Данные изделия не требуют лицензирования и регистрации в разрешительных органах полиции. Но относятся к изделиям конструктивно сходным с оружием. Поэтому должно иметь сертификат, быть разряжено и находиться в чехле или кобуре.