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19.01.2020 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске мужчина бегал по улицам с "автоматом"

Текст: Светлана Добрынина ( Челябинская область )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства  ЧП , в ходе которого на одной из улиц города мужчина бегал с автоматом в руках. Видео того, как молодой человек преследует прохожего, размахивая  предметом, очень похожим на настоящее оружие, выложили в соцсети горожане.

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- За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть", - цитирует очевидцев  портал 74.ru.

Как выяснили корреспонденты "РГ", человек с " автоматом" действительно засветился на  улицах Челябинска.

 - Полиция приехала по вызову горожан буквально в течение минуты. Молодой человек бы задержан, доставлен в отдел полиции и опрошен. Автомат, с  которым он бегал, относится к страйкбольному оружию. Это - пневматика, стреляющая шариками с краской. После дачи показаний  задержанного отпустили, но проверка по данному факту продолжается, - сообщил "РГ" дежурный в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

 Почему мужчина решил попугать прохожих - не уточняется. По одной из версий, он решил устроить розыгрыш. Между тем, юристы предупреждают, что прогулка в публичных местах  пусть и с игровым, но незачехленым оружием, грозит неприятностями.  В статьях 3 и 13 Федерального закона "Об оружии"  пневматические  привода и пистолеты, не подпадают под категорию "оружие". Данные изделия не требуют лицензирования и регистрации в разрешительных органах полиции.  Но относятся  к изделиям конструктивно сходным с оружием. Поэтому должно иметь сертификат, быть разряжено и находиться в чехле или кобуре.

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