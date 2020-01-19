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19.01.2020 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Текст: Светлана Добрынина

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области  уволила  врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.

Фото: iStok
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- В четверг вечером провели служебную проверку, на утро на него уже была написана докладная, а в пятницу был уволен. Главврач связался с пациенткой, извинился за больницу. На этом инцидент был исчерпан, - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

 Видео о конфликтной ситуации в больнице №3 выложила в соцсеть женщина, которая пришла к врачу за рентгеновским снимком. По ее утверждению, результатов исследования она ждала почти полтора часа, врач был пьян и не сразу отдал требуемые ей документы.

Видео разговора с медиком на повышенных тонах, как утверждают в минздраве, было выложено в сеть  уже после того, как было принято кадровое решение об увольнении врача.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Халатность врачей

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