В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов"

Двухэтажный деревянный дом загорелся сегодня на улице Таёжной в Новом Уренгое. Возгорание произошло в четыре часа дня по местному времени. Здание еще в 2016 году было признано аварийным, год назад частично расселено, но до сих пор в нем проживали несколько семей, и все они в момент пожара находились дома.

- Первое пожарное подразделение прибыло через 3 минуты после сигнала о вызове. Все помещения были сильно задымлены, но открытый огонь был только в первом подъезде. Спасатели незамедлительно провели эвакуацию жильцов дома, вывели 13 человек, в том числе одного инвалида и двоих детей. Здание начали заливать водой. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому округу.

По данным ведомства, в результате пожара пострадал один ребенок 2008 года: он отравился угарным газом. За медицинской помощью с вывихом ноги обратился еще один житель. Данных о погибших на данный момент нет.

Эвакуированных жильцов на автобусе доставили к месту временного размещения. Спустя полтора часа пожар был локализован на площади 650 квадратных метров. На месте работают 28 человек и 8 единиц спецтехники МЧС.