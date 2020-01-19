В Тюмени локализовали пожар на складе с макулатурой

Крупный пожар, вспыхнувший вечером 19 января на складе макулатуры в Тюмени, локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Напомним, пожар на складе макулатуры завода "ГофролакТюмень", расположенном на улице Воронинские горки,176, произошел около восьми вечера. Загорелась кровля одноэтажного здания. Огонь охватил тысячу "квадратов". В 22:07 по местному времени пожар удалось локализовать.

В спасательном ведомстве агентству уточнили, что здание находится на окраине города, рядом нет жилых домов. Эвакуация из горящего склада также не производилась, так как на момент возгорания там никого не было. Сведений о пострадавших нет.

На месте ЧП работает оперативный штаб. Ликвидацией огня занимается группировка, в состав которой вошли 83 человека и 32 единицы спецтехники. Тушение ведется на двух участках.