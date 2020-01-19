Новости

Полиция проверит данные о стрельбе с балкона в Таганроге 21:54
В Тюмени локализовали пожар на складе с макулатурой 21:28
Захарова: Помпео будто позаимствовал слова с сайта МИД РФ 21:13
На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина 20:55
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 20:31
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 20:27
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 20:03
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19:57
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19:53
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19:42
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 21:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени локализовали пожар на складе с макулатурой

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области
Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

Крупный пожар, вспыхнувший вечером 19 января на складе макулатуры в Тюмени, локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока

Напомним, пожар на складе макулатуры завода "ГофролакТюмень", расположенном на улице Воронинские горки,176, произошел около восьми вечера. Загорелась кровля одноэтажного здания. Огонь охватил тысячу "квадратов". В 22:07 по местному времени пожар удалось локализовать.

В спасательном ведомстве агентству уточнили, что здание находится на окраине города, рядом нет жилых домов. Эвакуация из горящего склада также не производилась, так как на момент возгорания там никого не было. Сведений о пострадавших нет.

На месте ЧП работает оперативный штаб. Ликвидацией огня занимается группировка, в состав которой вошли 83 человека и 32 единицы спецтехники. Тушение ведется на двух участках.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов