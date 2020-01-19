В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой

Крупный пожар вспыхнул на складе с макулатурой в Тюмени, расположенном на улице Воронинские горки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, пожар вспыхнул около восьми часов вечера по местному времени. Загорелось здание склада макулатуры завода "ГофролакТюмень". На момент прибытия первых пожарных горела кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров. В то же время ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает, площадь склада составляет 14 тысяч 400 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступала.

На место ЧП выдвинулась группировка спасателей, в состав которой вошли 83 человек и 32 единицы спецтехники.