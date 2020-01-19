Россия получила право продавать свою говядину в Китай. Для поставок аттестованы два предприятия: "Брянская мясная компания", входящая в АПХ "Мираторг", и ГК "Заречное" из Воронежской области, сообщили в Россельхознадзоре.

Переговоры по этому вопросу шли более семи лет, рассказал "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Экспортироваться будут в основном бескостные отруба.

Это в определенном смысле победа, если учесть, что 10 лет назад среднедушевое ежегодное потребление говядины в России составляло 12 кг. По итогам 2019 года, по экспертным оценкам, среднедушевое ежегодное потребление говядины в России составит 15 кг. И нашу говядину ждут уже и за рубежом. "В Китае есть платежеспособное население, много туристов. В Шанхае и других больших городах есть рестораны европейского типа, где могла бы продаваться и наша премиальная говядина. Но также мы готовы поставлять и обычную говядину как для переработки, так и в непереработанном виде", - отметил Юшин.

Объемы поставок пока не называются. Рынок мяса волатильный, длительные периоды роста мировой торговли могут сменяться падениями. К тому же поставки не начинаются одномоментно, это длительный процесс согласований и регистрации различных документов, объемы растут постепенно. "Мы начинали с экспорта нескольких десятков тонн российского мяса птицы в Китай в месяц. А сегодня поставляем туда ежемесячно около 10 тысяч тонн. Экспорт растет в геометрической прогрессии. Буду осторожен в оценках. Но если бы Россия продала в Китай в 2020 году около 10 тысяч тонн говядины, это был бы сильный результат", - считает Юшин.

По оценкам минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины примерно 200 млн долларов в год

Покупка мяса Китаем за рубежом по темпам роста обошла импорт других видов продовольствия. По данным Таможенного управления КНР, импорт одной только говядины вырос почти на 60% - до 1,66 млн тонн.

По предварительным оценкам НМА, экспорт российской говядины по всем странам в 2019 году может составить около 9 тысяч тонн. Вместе с тем Россия импортировала около 370 тысяч тонн говядины. Сами мы произвели по итогам года примерно 1,625 млн тонн говядины, то есть столько, сколько Китай только импортировал.

По оценкам минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины примерно 200 млн долларов в год. Вместе с тем конкуренция на мировом рынке усиливается. Производство говядины будут наращивать в Аргентине, Парагвае и США. Это серьезные конкуренты, но у российских предприятий есть существенные преимущества, связанные с минимальным использованием препаратов при производстве мяса, например антибиотиков.

Кстати

За пять лет с введения санкций Россия перешла от импортозамещения к экспортной модели развития АПК, заявил на 85-й международной выставке "Зеленая неделя 2020" в Берлине замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. "За последние 10 лет производство сельхозпродукции в России выросло более чем в 2 раза, что позволяет поставлять значительные объемы продовольствия на мировой рынок. В прошлом году экспорт сельхозпродукции составил более 25 млрд долларов и по сравнению с 2000 годом вырос почти в 20 раз", - сообщил он.