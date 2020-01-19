Россияне стали реже менять смартфоны

Все большую популярность приобретают функциональные и производительные модели стоимостью 10-20 тысяч рублей (этот сегмент прибавил за год 10% в штуках и 25% в деньгах), а также флагманы от 50 тысяч рублей (+25 и +30% соответственно). Как результат, за год средняя цена смартфона выросла на тысячу рублей - до 16,5 тысячи.
Смартфон ежедневно выполняет роль кошелька, камеры, средства связи, рабочего инструмента, даже пульта от чайника или системы "умный дом", поэтому к выбору гаджета пользователи подходят все более рационально и приобретают с перспективой на ближайшие 2-3 года, до появления новых технологических решений, указывает руководитель департамента "Мобильная техника" в группе "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка.
Анализируя предпочтения пользователей по техническим характеристикам устройств, специалисты отмечают увеличение спроса на смартфоны с оперативной памятью более 128 Гб (рост в 2,5 раза), гаджеты, поддерживающие стандарт связи 4G (их доля достигла 93%). Две SIM-карты поддерживают 90% девайсов, 70% смартфонов имеют возможность биометрической аутентификации.
В дизайне усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной.