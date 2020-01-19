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Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Все равно его не брошу

Россияне стали реже менять смартфоны
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Рынок смартфонов продолжает расти. В 2019 году его объем достиг 495 млрд рублей - плюс 7% к предыдущему году. Вместе с тем срок замены смартфонов еще больше удлинился. Сейчас россияне пользуются одним устройством в среднем 2-2,5 года. Четыре года назад новый гаджет приобретался примерно каждые 1,5 года, рассказали "РГ" в "М.Видео-Эльдорадо".
За год средняя цена смартфона выросла на тысячу рублей. Фото: Photoxpress За год средняя цена смартфона выросла на тысячу рублей. Фото: Photoxpress
За год средняя цена смартфона выросла на тысячу рублей. Фото: Photoxpress

Все большую популярность приобретают функциональные и производительные модели стоимостью 10-20 тысяч рублей (этот сегмент прибавил за год 10% в штуках и 25% в деньгах), а также флагманы от 50 тысяч рублей (+25 и +30% соответственно). Как результат, за год средняя цена смартфона выросла на тысячу рублей - до 16,5 тысячи.

Фото: Xiaomi
Смартфон Xiaomi за 10 тысяч рублей стал самым популярным в России

Смартфон ежедневно выполняет роль кошелька, камеры, средства связи, рабочего инструмента, даже пульта от чайника или системы "умный дом", поэтому к выбору гаджета пользователи подходят все более рационально и приобретают с перспективой на ближайшие 2-3 года, до появления новых технологических решений, указывает руководитель департамента "Мобильная техника" в группе "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка.

Анализируя предпочтения пользователей по техническим характеристикам устройств, специалисты отмечают увеличение спроса на смартфоны с оперативной памятью более 128 Гб (рост в 2,5 раза), гаджеты, поддерживающие стандарт связи 4G (их доля достигла 93%). Две SIM-карты поддерживают 90% девайсов, 70% смартфонов имеют возможность биометрической аутентификации.

Люди покупают смартфоны с перспективой на два-три года - до появления новых функций

В дизайне усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной.

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