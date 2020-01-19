Санкционная волна отбросит курс рубля в прошлый год

Рубль в конце недели все-таки сумел присоединиться к ралли мировых рынков. Предыдущие 4 сессии российская валюта довольно активно снижалась, игнорируя позитивные события, вызвавшие быстрый рост глобальных рисковых активов.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал, что поддерживает российскую валюту и какой фактор в ближайшее время способен ослабить ее.

Главной и давно ожидаемой новостью для рубля стало подписание документов по первой фазе внешнеторгового соглашения между США и Китаем, произошедшее в среду. Еще в начале недели мировые рынки повышались в предвкушении данного события, которое дало надежду на окончание протекционистского противостояния двух крупнейших экономик, развивавшегося на протяжении последних двух лет.

Однако рубль споткнулся о фактор, который ранее многие недооценивали, считая, что он не оказывает особого влияния на динамику российской валюты. Речь идет о покупке Банком России иностранной валюты для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. В новом месячном периоде, стартовавшем 15 января, ежедневный объем данных операций увеличился на 74% к показателю предыдущего месяца, достигнув максимального с декабря 2018 г. уровня. Это было вызвано ростом нефти в декабре прошлого года, что увеличило нефтегазовые сверхдоходы бюджета, направляемые на покупку иностранной валюты.

Как бы это странно не звучало, но получается, что рост нефтяных цен выступает запаздывающим фактором, который в определенной степени сдерживает укрепление рубля. Тем не менее подобный эффект вызван, скорее, слишком резким ростом нефти, приведшим к непропорционально сильному увеличению покупок иностранной валюты. На более длительном периоде он должен сгладиться за счет притока в страну валютной выручки от нефтегазового экспорта, а операции в рамках бюджетного правила призваны предотвратить значительное укрепление рубля.

Еще одним фактором, который будет обеспечивать восходящую траекторию курса рубля, останется высокий спрос на российские облигации. Их доходности по-прежнему превышает процентные ставки на развитых и многих развивающихся долговых рынках. Это привлекает зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты.

Поэтому на краткосрочном горизонте пока не видно каких-либо реалистичных драйверов, способных развернуть рубль вниз, вызвав сильное снижение его курса. Разве что тема антироссийских санкций, вновь ушедшая на дальний план, может в очередной раз заявить о себе.

Дело в том, что в середине декабря комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект DASKA, содержащий новые меры, которые могут быть введены против российских банков, нефтегазового сектора, новых гособлигаций России и российского киберсектора.

Предполагалось, что этот документ уже в текущем месяце продолжит двигаться к окончательному принятию. Для этого законопроект должен быть утвержден обеими палатами Конгресса США и одобрен американским президентом.

Пока участники российского рынка ставят на то, что данный документ увязнет в бюрократической волоките, как и предыдущие подобные инициативы. Однако если его быстро примут, это может оказать существенное негативное влияние на российские активы. В результате доллар способен вернуться к уровням начала декабря, превысив отметку 64 рубля.

Однако сейчас этот сценарий воспринимается инвесторами как маловероятный. Тем не менее, даже если санкционная угроза не будет реализована, негативная риторика в адрес России в ходе президентской предвыборной компании в США может усилиться.

И все же данные риски, скорее, находятся на среднесрочном горизонте. Поэтому в ближайшие месяцы рубль способен продолжить умеренное укрепление, находясь под влиянием сразу нескольких внутренних и внешних факторов. И в первую очередь это мягкая монетарная политика мировых центробанков, обеспечивающая высокий спрос на рисковые активы.