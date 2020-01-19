Санкционная волна отбросит курс рубля в прошлый год

Новости

Гол и буллит Ковальчука помогли "Монреалю" обыграть "Вегас" 06:55
Ученые сообщили о новых заразившихся "китайским" коронавирусом 06:40
Аскаров одержал первую победу в UFC на разогреве перед боем Макгрегор - Серроне 06:06
Мадуро заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном 05:44
Читинского машиниста насмерть задавил тепловоз 05:07
Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер 04:58
Госсекретарь США прибыл на конференцию по Ливии в Берлине 04:31
Стала известна причина пожара в ТЦ Владивостока 04:19
В Хабаровске "заминировали" вокзал и аэропорт 03:49
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде невежества" 03:40
Трое мужчин провалились под лед в Москве 03:02
Летевший из Екатеринбурга в Сургут лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске 02:30
СМИ: В убийстве четырех человек в штате Юта подозревают подростка 02:05
Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы 01:40
Около 3 тысяч человек окунулись в Москве в прорубь 18.01.2020
В РПЦ предрекли черногорскому президенту Джукановичу судьбу Порошенко 18.01.2020
Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства 18.01.2020
75 человек пострадали в ходе столкновений в центре Бейрута 18.01.2020
В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков 18.01.2020
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 18.01.2020
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу 18.01.2020
Иерарх Сербской Церкви: В России знают важность и цену свободы 18.01.2020
Следователи начали проверку после массового отравления в Реутове 18.01.2020
В Сирии боевики атаковали армию при поддержке танков 18.01.2020
Десятилетние автомобили: что выбрать от 250 тысяч рублей 18.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Санкционная волна отбросит курс рубля в прошлый год

Текст: Георгий Панин
Рубль в конце недели все-таки сумел присоединиться к ралли мировых рынков. Предыдущие 4 сессии российская валюта довольно активно снижалась, игнорируя позитивные события, вызвавшие быстрый рост глобальных рисковых активов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал, что поддерживает российскую валюту и какой фактор в ближайшее время способен ослабить ее.

Минфин США: Рано говорить о новом сокращении пошлин на товары из КНР

Главной и давно ожидаемой новостью для рубля стало подписание документов по первой фазе внешнеторгового соглашения между США и Китаем, произошедшее в среду. Еще в начале недели мировые рынки повышались в предвкушении данного события, которое дало надежду на окончание протекционистского противостояния двух крупнейших экономик, развивавшегося на протяжении последних двух лет.

Однако рубль споткнулся о фактор, который ранее многие недооценивали, считая, что он не оказывает особого влияния на динамику российской валюты. Речь идет о покупке Банком России иностранной валюты для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. В новом месячном периоде, стартовавшем 15 января, ежедневный объем данных операций увеличился на 74% к показателю предыдущего месяца, достигнув максимального с декабря 2018 г. уровня. Это было вызвано ростом нефти в декабре прошлого года, что увеличило нефтегазовые сверхдоходы бюджета, направляемые на покупку иностранной валюты.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты

Как бы это странно не звучало, но получается, что рост нефтяных цен выступает запаздывающим фактором, который в определенной степени сдерживает укрепление рубля. Тем не менее подобный эффект вызван, скорее, слишком резким ростом нефти, приведшим к непропорционально сильному увеличению покупок иностранной валюты. На более длительном периоде он должен сгладиться за счет притока в страну валютной выручки от нефтегазового экспорта, а операции в рамках бюджетного правила призваны предотвратить значительное укрепление рубля.

Еще одним фактором, который будет обеспечивать восходящую траекторию курса рубля, останется высокий спрос на российские облигации. Их доходности по-прежнему превышает процентные ставки на развитых и многих развивающихся долговых рынках. Это привлекает зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты.

Поэтому на краткосрочном горизонте пока не видно каких-либо реалистичных драйверов, способных развернуть рубль вниз, вызвав сильное снижение его курса. Разве что тема антироссийских санкций, вновь ушедшая на дальний план, может в очередной раз заявить о себе.

Дело в том, что в середине декабря комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект DASKA, содержащий новые меры, которые могут быть введены против российских банков, нефтегазового сектора, новых гособлигаций России и российского киберсектора.

Фото: iStock
Названы самые рисковые и безопасные валюты 2020 года

Предполагалось, что этот документ уже в текущем месяце продолжит двигаться к окончательному принятию. Для этого законопроект должен быть утвержден обеими палатами Конгресса США и одобрен американским президентом.

Пока участники российского рынка ставят на то, что данный документ увязнет в бюрократической волоките, как и предыдущие подобные инициативы. Однако если его быстро примут, это может оказать существенное негативное влияние на российские активы. В результате доллар способен вернуться к уровням начала декабря, превысив отметку 64 рубля.

Однако сейчас этот сценарий воспринимается инвесторами как маловероятный. Тем не менее, даже если санкционная угроза не будет реализована, негативная риторика в адрес России в ходе президентской предвыборной компании в США может усилиться.

И все же данные риски, скорее, находятся на среднесрочном горизонте. Поэтому в ближайшие месяцы рубль способен продолжить умеренное укрепление, находясь под влиянием сразу нескольких внутренних и внешних факторов. И в первую очередь это мягкая монетарная политика мировых центробанков, обеспечивающая высокий спрос на рисковые активы.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием
Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне
Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства
В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков
Овечкин вышел на девятое место среди лучших снайперов в истории НХЛ
Личные деньги
Личные деньги
Как не попасть на удочку мошенников, снимая деньги в банкомате
Курсы валют
Курсы валют
Что будет с рублем после отставки кабинета министров