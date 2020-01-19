Санкционная волна отбросит курс рубля в прошлый год

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал, что поддерживает российскую валюту и какой фактор в ближайшее время способен ослабить ее.
Главной и давно ожидаемой новостью для рубля стало подписание документов по первой фазе внешнеторгового соглашения между США и Китаем, произошедшее в среду. Еще в начале недели мировые рынки повышались в предвкушении данного события, которое дало надежду на окончание протекционистского противостояния двух крупнейших экономик, развивавшегося на протяжении последних двух лет.
Однако рубль споткнулся о фактор, который ранее многие недооценивали, считая, что он не оказывает особого влияния на динамику российской валюты. Речь идет о покупке Банком России иностранной валюты для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. В новом месячном периоде, стартовавшем 15 января, ежедневный объем данных операций увеличился на 74% к показателю предыдущего месяца, достигнув максимального с декабря 2018 г. уровня. Это было вызвано ростом нефти в декабре прошлого года, что увеличило нефтегазовые сверхдоходы бюджета, направляемые на покупку иностранной валюты.
Как бы это странно не звучало, но получается, что рост нефтяных цен выступает запаздывающим фактором, который в определенной степени сдерживает укрепление рубля. Тем не менее подобный эффект вызван, скорее, слишком резким ростом нефти, приведшим к непропорционально сильному увеличению покупок иностранной валюты. На более длительном периоде он должен сгладиться за счет притока в страну валютной выручки от нефтегазового экспорта, а операции в рамках бюджетного правила призваны предотвратить значительное укрепление рубля.
Еще одним фактором, который будет обеспечивать восходящую траекторию курса рубля, останется высокий спрос на российские облигации. Их доходности по-прежнему превышает процентные ставки на развитых и многих развивающихся долговых рынках. Это привлекает зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты.
Поэтому на краткосрочном горизонте пока не видно каких-либо реалистичных драйверов, способных развернуть рубль вниз, вызвав сильное снижение его курса. Разве что тема антироссийских санкций, вновь ушедшая на дальний план, может в очередной раз заявить о себе.
Дело в том, что в середине декабря комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект DASKA, содержащий новые меры, которые могут быть введены против российских банков, нефтегазового сектора, новых гособлигаций России и российского киберсектора.
Предполагалось, что этот документ уже в текущем месяце продолжит двигаться к окончательному принятию. Для этого законопроект должен быть утвержден обеими палатами Конгресса США и одобрен американским президентом.
Пока участники российского рынка ставят на то, что данный документ увязнет в бюрократической волоките, как и предыдущие подобные инициативы. Однако если его быстро примут, это может оказать существенное негативное влияние на российские активы. В результате доллар способен вернуться к уровням начала декабря, превысив отметку 64 рубля.
Однако сейчас этот сценарий воспринимается инвесторами как маловероятный. Тем не менее, даже если санкционная угроза не будет реализована, негативная риторика в адрес России в ходе президентской предвыборной компании в США может усилиться.
И все же данные риски, скорее, находятся на среднесрочном горизонте. Поэтому в ближайшие месяцы рубль способен продолжить умеренное укрепление, находясь под влиянием сразу нескольких внутренних и внешних факторов. И в первую очередь это мягкая монетарная политика мировых центробанков, обеспечивающая высокий спрос на рисковые активы.