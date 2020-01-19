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19.01.2020 20:09
Рубрика: Власть

Сирийские боевики стали активнее применять оружие и боеприпасы НАТО

Текст: Александр Степанов
Незаконные вооруженные формирования в Сирии в последнее время стали активно применять боеприпасы и оружие, произведенное в странах НАТО, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

По его словам, ранее члены бандгрупп при атаках на правительственные силы в основном использовали оружие кустарного производства, в том числе самодельные минометы. Боренков уточнил, что только за прошедшие сутки боевики более 60 раз обстреливали населенные пункты подконтрольные сирийской армии на территории Идлибской зоны деэскалации.

В частности, генерал рассказал о попытке террористов провести масштабную атаку на сирийские подразделения 18 января. По его словам, порядка 130 боевиков при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали оборонительные позиции сирийских правительственных войск. Это нападение удалось отразить только благодаря массированному применению сирийской армией артиллерии и танков.

Фото: Телеканал Звезда / YouTube
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В этот же день три бандгруппы численностью от 50 до 70 боевиков каждая при поддержке пикапов с тяжелым вооружением так же атаковали сирийские позиции на юго-востоке зоны деэскалации. "Понеся потери до 15 боевиков убитыми и 25 ранеными, боевики отошли на исходные рубежи", - сказал Боренков.

В результате этих атак погибли 10 сирийских военнослужащих, 15 получили ранения.

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 сирийских военнослужащих, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

Боренков подчеркнул, что такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года. Из-за атак боевиков выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов в провинции Идлиб 19 января не проводился.

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