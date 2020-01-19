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19.01.2020 16:27
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона

Текст: Константин Волков
Фото: Алекс Макнотон/РИА Новости Фото: Алекс Макнотон/РИА Новости
Фото: Алекс Макнотон/РИА Новости

Место для заседаний Палаты лордов парламента Великобритании может быть перенесено из Лондона в Йорк. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу SkyNews глава правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли.

Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
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Как сообщает британская газета The Sunday Times, премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон уже дал распоряжение несколько дней назад приступить к разработке плана перемещения Палаты лордов на новое место. В состав этой палаты входят 800 дворян, пэров и служителей Англиканской церкви.

Перемещая парламент в Йорк, который со времен Римской империи и до сегодняшнего дня продолжает оставаться одним из важнейших городов Англии, премьер Джонсон надеется усилить позиции консерваторов на севере Англии, где традиционно сильны лейбористы. По его словам, перемещение Палаты лордов даст сигнал, что Лондон намерен смещать приоритеты и инвестиции из Лондона, и даст пример госсектору и бизнесу, которые тоже должны захотеть выйти за пределы британской столицы.

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