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19.01.2020 07:26
Рубрика: В мире

Советник Трампа по России покинул свой пост

Советник президента США по России и европейским делам Эндрю Пик покинул Белый дом. Ранее СМИ сообщали, что старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) отстранили от работы из-за расследования, связанного с вопросами безопасности.

Фото: AP Photo/Aijaz Rahi
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До ноября прошлого года Пик был заместителем помощника госсекретаря США. А затем получил новую должность, на которой долго не продержался. Предшественник пика Тим Моррисон покинул пост в октябре.

Он считался одним из главных свидетелей в рамках расследования, которое начали демократы, запустившие в отношении президента Трампа процедуру импичмента, напоминает ТАСС.

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