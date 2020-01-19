Советник Трампа по России покинул свой пост

Советник президента США по России и европейским делам Эндрю Пик покинул Белый дом. Ранее СМИ сообщали, что старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) отстранили от работы из-за расследования, связанного с вопросами безопасности.

До ноября прошлого года Пик был заместителем помощника госсекретаря США. А затем получил новую должность, на которой долго не продержался. Предшественник пика Тим Моррисон покинул пост в октябре.

Он считался одним из главных свидетелей в рамках расследования, которое начали демократы, запустившие в отношении президента Трампа процедуру импичмента, напоминает ТАСС.