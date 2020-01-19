Новости

На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина 20:55
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 20:31
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 20:27
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 20:03
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19:57
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19:53
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19:42
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 20:31
Рубрика: Общество

SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Текст: Константин Волков

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink

Для испытаний с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, была запущена ракета-носитель Falcon 9. На высоте 20 километров капсула космического корабля с находящимися внутри на пилотских ложементах двумя манекенами была отстрелена в сторону от ракеты-носителя. При отстреливании в капсуле возникла четырехкратная перегрузка. После отстрела над капсулой раскрылись четыре парашюта, и она благополучно приводнилась в Атлантическом океане примерно в 35 километрах от побережья Флориды. Ракета-носитель разрушилась при падении, что было предусмотрено порядком эксперимента. Всего испытания спасательной системы длились немногим более 10 минут.

На очереди - сертификация космического корабля Crew Dragon для пилотируемых полетов. Ожидается, что после прохождения сертификации в NASA он совершит полет к МКС с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хеверли на борту. Планируется, что на МКС они пробудут две недели.

В марте 2019 года Crew Dragon уже совершил полет к МКС в автоматическом режиме и пристыковался к ней.

После завершения программы возвращаемых космических кораблей Space Shuttle в 2011 году астронавтов доставляют на МКС с помощью российских ракет "Союз".

Общество Космос В мире США

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных