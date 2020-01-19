SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.

Для испытаний с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, была запущена ракета-носитель Falcon 9. На высоте 20 километров капсула космического корабля с находящимися внутри на пилотских ложементах двумя манекенами была отстрелена в сторону от ракеты-носителя. При отстреливании в капсуле возникла четырехкратная перегрузка. После отстрела над капсулой раскрылись четыре парашюта, и она благополучно приводнилась в Атлантическом океане примерно в 35 километрах от побережья Флориды. Ракета-носитель разрушилась при падении, что было предусмотрено порядком эксперимента. Всего испытания спасательной системы длились немногим более 10 минут.

На очереди - сертификация космического корабля Crew Dragon для пилотируемых полетов. Ожидается, что после прохождения сертификации в NASA он совершит полет к МКС с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хеверли на борту. Планируется, что на МКС они пробудут две недели.

В марте 2019 года Crew Dragon уже совершил полет к МКС в автоматическом режиме и пристыковался к ней.

После завершения программы возвращаемых космических кораблей Space Shuttle в 2011 году астронавтов доставляют на МКС с помощью российских ракет "Союз".