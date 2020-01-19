Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет

Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни. Об этом сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов на своей Facebook-странице.

"Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми", - написал Давид в некрологе. Напомнив, что началось всё давным-давно - лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске.

По слова друга усопшего, Тимур был "был атомной станцией, и сгорел".

Причина смерти Гайдукова не названа, но известно, что мужчине был поставлен диагноз "острый лимфобластный лейкоз" и он проходил лечение в Москве.

Тимур Гайдуков родился 26 марта 1983 года в Пятигорске. В 2000 году окончил Южно-российский лицей казачества и народов Кавказа, в 2005-м - Пятигорский государственный университет, факультет Государственной службы и управления.

Во время учебы в вузе начал играть в КВН, став одним из участников "ГородЪ ПятигорскЪ". В 2010-м команда вышла в чемпионы Первой Лиги МС КВН, в 2011-м дебютировала в Высшей Лиге и сразу дошла до финала.

Ранее сообщалось, что сегодня утром умер, не выходя из комы, жестоко избитый летом в Минске Руслан Владыко - один из основателей группы "Ляпис Трубецкой".