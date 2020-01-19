Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко

Сегодня утром в возрасте 45 лет скончался гитарист и клавишник группы Trubetskoy Руслан Владыко, попавший в реанимацию в тяжелом состоянии после инцидента в белорусской столице.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на подтверждение представителя коллектива Евгения Колмыкова.

Дата прощания и похорон станет известна позднее.

Напомним: Руслана жестоко избили и ограбили в Минске 6 июня. В результате музыкант был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, перенес операцию и находился в коме, с искусственной вентиляцией легких.

Trubetskoy - белорусская рок-группа из Минска, основанная в 2014 году экс-участниками коллектива "Ляпис Трубецкой" после распада проекта. Лидер - бывший вокалист "Ляписов" Павел Булатников. Дебютный альбом Trubetskoy вышел в 2015-м.