Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции по Ливии в Берлине. Участники обсудили, как подтвердить прекращение огня и перезапустить политический процесс, а также рассмотрели проект итогового коммюнике.

В Берлине собрались лидеры государств, заинтересованных в ливийском урегулировании. Кроме Путина это канцлер ФРГ, президент Алжира, премьер-министр Великобритании, президент Египта, председатель Совмина Италии, президент Республики Конго, наследный принц Абу-Даби, президент Турции, президент Франции, госсекретарь США, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, генсек Лиги арабских государств (ЛАГ), генсек ООН, председатель Евросовета, председатель Комиссии Африканского союза, председатель Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

После церемонии совместного фотографирования главы делегаций стран-участниц перешли в зал ведомства федерального канцлера, чтобы вплотную приступить к вопросам урегулирования. На повестке было скорейшее прекращение боевых действий, примирение сторон и запуск широкого политического диалога под эгидой ООН.

Лидеры враждующих сторон - глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар - не участвовали в основных дискуссиях. В правительстве ФРГ решили, что они присоединятся к работе саммита в конце, если все остальные согласуют итоговый документ. В проекте коммюнике было шесть "корзин", по данным ТАСС: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение норм гуманитарного права и прав человека. Всем участникам было предложено отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт в стране, также было прописано обращение к СБ ООН ввести санкции к государствам, которые будут нарушать запрет на ввоз оружия в Ливию.

Заседание проходило без прессы, за закрытыми дверями. Впрочем, мнения участников так или иначе стали достоянием общественности. Как заявили в правительстве ФРГ, конференция "не решит одним ударом все проблемы Ливии, но в лучшем случае может стать началом того, что лучше, чем война". Как подчеркнул представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, "все должны понять, что военным путем в этом конфликте нельзя выиграть".

Конференция "не решит одним ударом все проблемы Ливии, но в лучшем случае может стать началом того, что лучше, чем война"

Эмманюэль Макрон заявил о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. "Этому нужно положить конец", - сказал он. По словам французского президента, ООН должна согласовать условия для реального прекращения огня. "При этом ни одна из сторон конфликта не должна выдвигать предварительные условия. Нам же всем нужно воздерживаться от мер, которые бы поставили под угрозу прекращение боевых действий, подогревали бы конфликт и создавали бы новые угрозы для ливийцев и для всех нас", - подчеркнул он.

Госсекретарь США Майкл Помпео в "Твиттере" призвал все стороны в Ливии воспользоваться международной конференцией в Берлине, чтобы решить разногласия при посредничестве ООН. "Пришло время для ливийцев самим решить, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними действующими лицами", - написал он.

Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения полномасштабной гражданской войны с разрушительными последствиями для всего региона. "Для Ливии нет военного решения", - убежден он. Иначе стране грозит угроза разделения и гуманитарный кошмар. Гутерриш потребовал прекратить "вопиющие нарушения введенного СБ ООН оружейного эмбарго". "Режим прекращения огня будет сорван вне зависимости от договоренностей и механизмов наблюдения без скорейшего, параллельного и радикального решения проблемы вооруженных группировок и экстремистских организаций", - заявил, в свою очередь, генсек ЛАГ.

Перед конференцией Путин отдельно встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом - уже второй раз в этом году. Напомним, что 8 января в Стамбуле на переговорах лидеры договорились о единой позиции по Ливии и обратились к сторонам конфликта с призывом прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах установилось перемирие. 13 января в Москве прошли межливийские переговоры, но Хафтар не стал подписывать итоговый документ.

"Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены", - констатировал на встрече с Эрдоганом Путин, назвав это очень хорошим результатом, который создал предпосылки для конференции в Берлине.

"Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию", - продолжил Путин. "Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, это беспокоит нас с вами - руководителей стран, которые близки к этому региону. Это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки", - пояснил он.

"Мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи конфликтующих сторон в Москве. Они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом", - подчеркнул президент РФ и поблагодарил министров иностранных дел и министров обороны, которые приложили максимальные усилия, чтобы стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление. Да, Хафтар его не подписал, но в Москве будут стремиться к разрешению конфликта.

Турция продемонстрировала большие усилия, чтобы убедить Сараджа прибыть в Москву, и он выполнил свою задачу, заметил турецкий лидер. Правительство национального согласия, несмотря на т, что ожидания не были выполнены, подписало соглашение. А вот Хафтар - нет, заметил Эрдоган и сделал вывод, что "Хафтар - сторонник не мирного процесса, а военного разрешения вопроса". На конференции в Берлине надо обеспечить перемирие и найти политическое решение, призвал он. "Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу", - заключил президент Турции.

Помимо переговоров с Эрдоганом на полях конференции по Ливии Путин кратко пообщался с другими участниками. Среди них, например, президент Франции Эмманюэль Макрон. Также в Берлине произошла первая встреча президента РФ с британским премьером Борисом Джонсоном. Побеседовал Путин и с председателем Еврокомиссии, и с госсекретарем США Майклом Помпео.