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19.01.2020 19:57
Рубрика: В мире

Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия

Текст: Константин Волков

Посольство Украины в Лондоне потребовало, чтобы Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCTPN) удалило изображение трезубца, которое присутствует в пособии по борьбе с экстремизмом.

Как сказано в заявлении украинской дипмиссии, размещенном в Twitter, "помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно. Любые объяснения неприемлемы. Мы требуем убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения".

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Британская сторона в ответ указала, что в пособии есть в том числе и символы, никак не связанные с терроризмом.

"Мы выпускаем различные пособия, помогающие сотрудникам полиции и нашим коллегам по борьбе с терроризмом принимать информированные решения, - цитирует РИА Новости заявление старшего национального координатора NCTPN Дина Хейдона. - В документе, о котором идет речь, ясно дается понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и нашим ближайшим партнерам идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе. В документе четко указано, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом, и членство в этих организациях никоим образом не является правонарушением".

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