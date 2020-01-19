Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия

Посольство Украины в Лондоне потребовало, чтобы Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCTPN) удалило изображение трезубца, которое присутствует в пособии по борьбе с экстремизмом.

Как сказано в заявлении украинской дипмиссии, размещенном в Twitter, "помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно. Любые объяснения неприемлемы. Мы требуем убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения".

Британская сторона в ответ указала, что в пособии есть в том числе и символы, никак не связанные с терроризмом.

"Мы выпускаем различные пособия, помогающие сотрудникам полиции и нашим коллегам по борьбе с терроризмом принимать информированные решения, - цитирует РИА Новости заявление старшего национального координатора NCTPN Дина Хейдона. - В документе, о котором идет речь, ясно дается понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и нашим ближайшим партнерам идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе. В документе четко указано, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом, и членство в этих организациях никоим образом не является правонарушением".