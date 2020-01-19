В 2020 году на нефтяном рынке ужесточится конкуренция

Рассчитывать на скорую стабилизацию цен на углеводородное сырье и достижение оптимального баланса спроса и предложения на нефтяном рынке не приходится. Конкуренция будет расти, как и зависимость от политических решений, торговых войн и санкций. Это следует из прогнозов на 2020-2021 годы, опубликованных в январе. России пророчат увеличение добычи нефти.

В январском отчете ОПЕК повысила ожидания роста спроса на нефть в 2020 году на 140 тысяч баррелей - до 1,22 млн в сутки. Изменение прогноза связано со снижением градуса противостояния США и Китая в торговой войне, а также надеждами на рост экономик ряда стран. Таким образом, по мнению авторов доклада, в 2020 году спрос на нефть в мире составит в среднем 100,98 млн баррелей в день. В нем также говорится, что Россия к концу года 2020 года будет способна нарастить добычу нефти до 11,64 млн баррелей в сутки.

Ранее аналитическое управление минэнерго США (EIA) спрогнозировало, что объем мирового предложения нефти в 2020 году составит 102,37 млн баррелей в день, в 2021 году - 103,34 млн. Это означает продолжение превышения предложения над спросом. Авторы прогноза полагают, что соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ может быть продлено до конца 2021 года. В конце 2019 года и.о. главы Минэнерго России Александр Новак заявил, что нашей стране нужно думать о выходе из соглашения, "для того чтобы и долю на рынке сохранить, и чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои перспективные проекты".

Одним из главных факторов, влияющих на рынок, остается рост сланцевой добычи в США. Консалтинговое агентство Rystad Energy опубликовало прогноз, по которому США продолжат наращивать производство сланцевой нефти, пусть и меньшими темпами. В исследовании говорится, что снижение количества скважин уже не играет такой роли и благодаря инновациям в 2020-2021 годах производство продолжит расти.

По прогнозу ОПЕК, Россия в 2020 году способна нарастить добычу нефти до 11,64 млн баррелей в сутки

В 2019 году основными факторами, определяющими котировки, оказались американская статистика и торговые противоречия США и Китая, а не сокращение добычи в странах, участвующих в ОПЕК+. Они, по-видимому, сохранят свое значение и в дальнейшем. Российским придется наращивать добычу и бороться за рынки сбыта, одновременно создавая свои технологии для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. Рассчитывать на высокие нефтяные цены и снижение активности конкурентов не приходится.

На сланцевую добычу в США кроме технических новшеств положительно влияют и другие факторы. "Консенсус-прогноз по приросту североамериканской добычи находится в районе 1 млн баррелей в сутки, но итоговые цифры могут оказаться выше. Это связано не только с ростом котировок, но и с сокращением дисконта по сорту WTI Midland к экспортному WTI Houston (с 11 долларов на баррель в середине прошлого года до 2-3 сейчас)", - пояснил директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Он подчеркнул, что играет роль и расширение нефтяной инфраструктуры в США. За счет запуска новых трубопроводов, на начало января 2020 года обеспеченность транспортными мощностями в Западном Техасе и Нью-Мексико превышает фактическую добычу на 1,4 млн баррелей в сутки. Это усиливает конкуренцию между трубопроводными компаниями за объемы сырья и ведет к снижению транспортных тарифов. "Создались дополнительные возможности по монетизации, и если будет также решена проблема с утилизацией попутного нефтяного газа, то с закатом сланцевой революции, видимо, придется повременить", - сказал он.

Есть и другое мнение. "Несмотря на то что ведущие аналитики прогнозируют рост добычи сланцевой нефти в США на 0,5% в 2020 году, уже можно говорить о стагнации так называемой сланцевой революции", - считает руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками "Делойт", СНГ Камилла Жалилова. По ее словам, за первое полугодие 2019 года средняя отдача скважины снизилась по сравнению с тем же периодом 2018 года более чем на 12%. С другой стороны, рентабельность бурения новых скважин вызывает сомнения. Производители сланцевой нефти долго занижали уровень себестоимости, чтобы повысить привлекательность инвестиций. "Сокращение объемов бурения ведет к снижению эффективности производства. В условиях оптимизации капитальных затрат в сланцевые проекты не приходится говорить не только о росте, но и о сохранении производительности на текущем уровне", - считает Жалилова.