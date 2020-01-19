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19.01.2020 18:56
Рубрика: Экономика

Встали на новые рейсы

В аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Здание площадью более 127 тысяч кв. м, 84 стойки регистрации, 60 кабин для паспортного контроля - в Шереметьево открыта первая очередь нового терминала C, который будет обслуживать 20 млн пассажиров в год. В результате пропускная способность и так самого крупного в России аэропорта вырастет до 80 млн пассажиров в год.

Новый терминал выполнен в духе авангарда и конструктивизма, что видно из названия бизнес-залов: "Малевич", "Шагал". К услугам пассажиров также двухуровневый VIP-зал. Шестиуровневый паркинг на 2,5 тысячи машиномест с терминалом соединяет пешеходная галерея. А уже весной, как обещают представители аэропорта, пассажирам станет доступна технологическая новинка - автоматические кабины паспортного контроля. Ими смогут воспользоваться те, у кого биометрический заграничный паспорт.

Весной в Шереметьево заработают автоматические кабины паспортного контроля

Новый аэровокзал входит в состав Северного терминального комплекса. Одной из сложнейших особенностей конструкции стало объединение под одной крышей терминала С с терминалом B, отмечают представители аэропорта. Теперь пассажиры могут пользоваться сервисными и техническими возможностями сразу двух терминалов.

Строили новый терминал C с 2017 года. Первый этап модернизации обошелся в 32 млрд рублей. Как отметил на церемонии открытия замминистра транспорта Александр Юрчик, развитие аэропорта идет на основе государственно-частного партнерства. Шереметьево - единственный аэропорт с полноценным концессионным соглашением. В сентябре там открыли третью взлетно-посадочную полосу. После пропускная способность аэропорта увеличилась до с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Представители аэропорта рассчитывают на привлечение дополнительных трансферных потоков за счет того, что терминал C позволит перераспределить нагрузку и обеспечить более высокий уровень комфорта для пассажиров и авиакомпаний.

80 миллионов пассажиров в год составит пропускная способность аэропорта Шереметьево после открытия нового терминала С

На этом преобразования не заканчиваются. Строительство второй очереди терминала C начнется в 2024 году, а завершится в 2026-м , сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко. После аэропорт станет одним из крупнейших авиахабов мира и закрепит за собой статус основного транзитного авиаузла между Европой и Азией, обещают представители воздушной гавани.

В аэропорту Шереметьево внедрят электронную систему медосмотра

Сейчас к Северному терминальному компексу ходят автобусы-экспрессы от метро "Ховрино" в Москве, поезда до терминалов В и С пока не ходят. Автоэкспрессы идут по скоростной платной трассе М11, поездка занимает около 20 минут. Остановки эти автобусы делают у терминалов В и С. Как сообщали в компании "Аэроэкспресс", курсируют автобусы ежедневно с 7.30 до 21.00 с интервалом отправления 15 минут в обе стороны. Билеты можно купить на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении и непосредственно при посадке у водителя. К оплате принимаются наличные и карты. Проезд стоит 150 рублей, для детей до 7 лет - бесплатный проезд без выделения отдельного места.

Железнодорожную ветку к терминалам В и С РЖД построит к 2022 году. Как сообщили в компании, строительные работы уже идут. На первом этапе, к началу 2022 года планируется построить железнодорожную линию в 8 км, которая соединит между собой терминалы D, E, F и B, C. То есть электропоезда пойдут между Северным и Южным терминальными комплексами. Откроется станция Шереметьево-1. Из Южного терминального комплекса в Северный пойдут поезда-шаттлы с интервалом движения каждые 15 минут. На втором этапе новая линия будет соединена с Савеловским направлением Московской железной дороги. Для этого от станции Шереметьево-1 будут построены дополнительные пути - до остановки Шереметьевская, а также на участке Москва - Лобня в рамках реализации проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево

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