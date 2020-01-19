В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек

При пожаре в доме престарелых в городе Вейпрты Хомутовского района на западе Чехии погибли восемь человек, еще 29 получили ранения и травмы. Об этом сообщает 19 января издание Ceske Noviny.

Пожар случился около 4:30 утра (6:30 Мск) 19 января. Была объявлена чрезвычайная ситуация. На тушении работали, помимо пожарных, семь бригад медиков, в том числе две - из соседней Германии. Использовать пожарный вертолет не удалось из-за плохой погоды.

В настоящее время пожар потушен, однако спасатели продолжают обыскивать сгоревшее здание в поисках пострадавших. Причины возгорания выясняются.