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19.01.2020 20:30
Рубрика: В мире

Вирус не могут опознать

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Власти Китая признали факт распространения загадочного заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщило информагентство Синьхуа, в городе Ухань выявлено 17 новых случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Специалисты предупреждают об опасности проникновения инфекции за пределы КНР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее в Азии уже были зафиксированы случаи госпитализации пациентов с характерными симптомами нестандартной пневмонии - высокой температурой и проблемами с дыханием. Так, в начале января в Южной Корее госпитализировали 36-летнюю гражданку КНР, а в Таиланде под карантин попала 61-летняя китайская туристка. Под присмотром врачей находятся несколько пациентов в Японии, Гонконге и Сингапуре. Власти азиатских стран предпринимают повышенные меры безопасности как на границах с Китаем, так и в аэропортах и других пунктах въезда - с приближением Лунного новогоднего праздника 25 января несколько миллионов китайцев отправятся на отдых за пределы своей страны, и не исключено, что некоторые их них могут стать невольными переносчиками неизвестной инфекции.

В Таиланде усилили санитарный досмотр туристов из-за вспышки коронавируса в КНР

В Китае количество подтвержденных властями случаев заражения штаммом короновируса нового типа выросло до 62. К настоящему времени жертвами загадочной инфекции стали два человека, а еще восемь находятся в критическом состоянии - у них наблюдаются лихорадка и сильный кашель. Еще порядка 700 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением китайских медиков. В КНР заявили, что случаев передачи болезни от человека к человеку пока не выявлено, однако во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый короновирус может передаваться воздушно-капельным путем.

Известно, что вспышка заболевания в Ухане - административном центре провинции Хубэй была зарегистрирована на местном оптовом продуктовом рынке. По предварительным данным, заболевшие могли заразиться при контакте с животными или сырыми морепродуктами.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, "в целях недопущения распространения случаев заболеваний в РФ в настоящее усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу".

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