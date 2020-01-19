В Мексике собираются разыграть в лотерею президентский самолет. Как рассказал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, он ни при каких обстоятельствах не станет пользоваться лайнером Boeing 787-8 Dreamliner, приобретенным прежними властями за 218 миллионов долларов. "Поэтому самолет может быть продан, сдан в аренду или разыгран в лотерею", - пояснил президент Мексики, в течение последнего года летавший по стране только коммерческими рейсами (зарубежных поездок у него еще не было).

До сих пор ни один из потенциальных покупателей "Боинга", а их было несколько десятков, не смог собрать 130 миллионов долларов, именно столько сейчас просят за лайнер. За это время официальный Мехико потратил более 1,6 миллиона долларов на его обслуживание - самолет стоит в американском штате Калифорния.

Для того чтобы получить нужную сумму с помощью лотереи, выпустят 6 миллионов билетов стоимостью около 25 долларов. После вычета всех организационных расходов в госбюджет поступит порядка 133 миллионов долларов. За эти деньги власти Мексики не только передадут самолет выигравшему его счастливчику, но также в течение года готовы бесплатно предоставлять услуги по обслуживанию лайнера. Лопес Обрадор также не прочь отдать "Боинг" властям США в обмен на медицинское оборудование для государственных больниц. Такое предложение было направлено в Вашингтон, но там пока никак не отреагировали. Лайнер, который хотят продать власти Мексики, имеет комнату отдыха, спутниковую связь, доступ к сети интернет, защиту от слежения.