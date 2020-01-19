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19.01.2020 18:53
Рубрика: Спорт

Подходящий "Шлем"

В Мельбурне начинается борьба за трофей на первом в сезоне "мэйджоре"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
20 января в Мельбурне стартует основная сетка первого в году турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии.
Екатерина Александрова выступит на кортах Австралии в статусе первой ракетки России. Фото: EPA Екатерина Александрова выступит на кортах Австралии в статусе первой ракетки России. Фото: EPA
Екатерина Александрова выступит на кортах Австралии в статусе первой ракетки России. Фото: EPA

В прошлом году победу в женском турнире одержала японка Наоми Осака. В этом ей предстоит защищать титул. Хотя ставки на нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти выше. В целом статистика выступлений Барти на кортах Australian Open не самая обнадеживающая, но в 2019-м она добралась до четвертьфинала. К тому же Эшли сейчас на эмоциональном подъеме. В Аделаиде она впервые в карьере выиграла австралийский турнир, а в Мельбурне впервые за долгое время будет и лидером посева на домашнем "мэйджоре", и одной из реальных фавориток соревнований.

Женский теннис непредсказуем. Впрочем, вне зависимости от любых внешних факторов американка Серена Уильямс тоже всегда в числе претендентов на "Шлем". После Открытого чемпионата Австралии-2017 Серена не побеждала ни на "мэйджорах", ни на других турнирах. Но этот сезон 38-летняя теннисистка начала с титула в новозеландском Окленде, где выглядела весьма неплохо.

Фото: AP Photo/Tertius Pickard
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С другой стороны, это не очень хорошие новости для россиянки Анастасии Потаповой, которой предстоит встретиться с грозной Сереной уже в первом круге. Жеребьевка, честно говоря, подвела многих наших теннисисток. Но вот первой ракетке России Екатерине Александровой, получившей 25-й номер посева, вполне по силам справиться с швейцаркой Джил Тайхман, занимающей 67-е место рейтинга WTA.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Он же - рекордсмен по количеству титулов, завоеванных на кортах Мельбурна. На его сету семь побед. Он же - главный фаворит и в этом году. Особенно после уверенного выступления на новом командном турнире ATP Cup. В финале сербы не дали испанцам взять второй трофей за год после Кубка Дэвиса. Действующей силой, конечно, был Новак, который переиграл Рафаэля Надаля в одиночке и помог добыть решающее очко в паре.

"Большая тройка" Надаль и Роджер Федерер, который, выйдя на корт, установит рекорд по участию в Australian Open (21 турнир), тоже "в деле". Однако на предстартовой пресс-конференции Джокович признал, что новое поколение теннисистов подбирается к этим признанным лидерам все ближе и ближе.

- Даниил Медведев провел великолепный матч с Рафой в финале US Open в прошлом сезоне. Стефанос Циципас дошел до полуфинала в Австралии. Доминик Тим дважды играл в финалах на "Ролан Гаррос". Все эти парни, образно говоря, в одном сете от большой победы. И в один прекрасный день в ближайшем будущем она случится. Это неизбежно, - цитирует Джоковича сайт Australian Open. - У этих ребят для успеха есть почти все: мастерство, мощная игра. Но в то же время, чтобы выиграть "Большой шлем", чтобы играть на высоком уровне на протяжении многих лет, теннисисту нужно изучить свои сильные стороны и побороть свои страхи. Рафа, Роджер и я за последние 10-15 лет приобрели психологическую уверенность и силу. Наверное, в этом наше преимущество.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, имя которого появлялось во всех прогнозах и рейтингах перед стартом австралийского "мэйджора", тоже высказался о своих шансах на турнир. Причем его слова заняли первое место в топ-10 вещей, которые необходимо знать перед началом соревнований, по версии пресс-службы Australian Open.

- Хорошее выступление на Australian Open - это победа, - отметил Медведев. - Но если рассуждать о том, чему я буду рад, то, конечно, это зависит от того, с кем играешь и кому проигрываешь. Я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Однако это не значит, что этого достаточно и цель достигнута. Я хочу выигрывать любые соревнования, в которых принимаю участие.

Но Медведев не единственный российский теннисист, о котором говорят в Мельбурне. Андрей Рублев может составить конкуренцию - и по части упоминаний в СМИ, и по части авансов, выданных российской "команде" (Медведев, Рублев, Карен Хачанов) перед началом борьбы. Андрей стал первым с 2004 года теннисистом, кто выиграл два турнира ATP за две стартовые недели сезона. Сначала была Доха, потом - Аделаида, где он разгромил представителя Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса со счетом 6:3, 6:0.

- Завоевать второй титул подряд - это даже круче, чем одолеть Федерера, - приводит слова Рублева Herald Sun. - Именно после таких матчей понимаешь, ради чего выкладываешься на тренировках, понимаешь, зачем нужно улучшать свою игру.

В понедельник появится обновленный рейтинг ATP. Рублев обойдет в нем Хачанова и впервые в карьере займет 16-е место.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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