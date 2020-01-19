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19.01.2020 17:20
Рубрика: Общество

В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе

Текст: Елена Яковлева
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Чин великого освящения воды в праздник Крещения совершил сегодня в Богоявленском Елоховском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Праздник Крещения: что можно, а что нельзя делать со святой водой

- Важно, чтобы все те преобразования, которые совершает человек, в том числе и в отношении природы, совершались не во имя греховного эгоизма, не во имя того, чтобы обладать большими видимыми благами, не ради того, чтобы иметь больше наслаждений или удовлетворения своих потребностей, но для того, чтобы мир в гармонии с человеком явил тот божественный замысел, который осуществился в акте творения, и затем был поврежден человеческим грехом, сказал патриарх, обращаясь к верующим. - День Крещения Господня - это день свидетельства о том, что благодатью божией мир воссоздан.

По мнению патриарха, каждый верующий человек должен ответить на дар божественной благодати добрыми делами и молитвой. Именно они нужны для усовершенствования мира. "Все известные проекты совершенствования человеческого общества посредством реформ, революций, различного рода прогресса - все эти проекты не достигают цели, - подчеркнул патриарх, - потому что не обеспечивают человеческого счастья. А человеческое счастье не может быть без присутствия божественной благодати. Он обратил внимание на то, что ответственность за преображение окружающего нас мира лежит на каждом крещенном человеке. А сам день Крещения призывает людей "к соучастию в божьем деле преображения мира", который, по мненимю патриарха, начинается с преображения наших душ и телес.

Общество Религия Общество Ежедневник Праздники Празднование Крещения

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