В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице

В России в ходе исследований Роскачества следы антибиотиков были найдены в курином мясе девяти торговых марок из 21. А превышение предельно допустимых норм - в мясе одного производителя. В Италии - в 42 из 42. Об этом рассказал в интервью "РГ-Неделя" глава Роскачества Максим Протасов.

"Недавно наши коллеги из аналогичной Роскачеству организации в Испании сообщили, что в Евросоюзе при производстве мяса антибиотиков применяется больше, чем в медицине в общем объеме. Так что антибиотики - общемировая проблема. Остаточные следы антибиотиков мы выявляли и в курице, и в молочной продукции, хотя эти случаи и не носили массовый характер", - сказал он. Кстати, многие производители молока после этого усилили входной контроль сырья.

В России нормируется узкий спектр антибиотиков. Но зато по таким препаратам в России требования жестче, чем в Евросоюзе, продолжил он. При этом при соблюдении ветеринарных программ антибиотиков в продукции не будет.

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