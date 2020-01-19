В США освятили Атлантический океан

В районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке в ночь на 19 января был проведен чин освящения Атлантического океана по случаю праздника Богоявления (Крещения Господня). Водосвятный молебен совершил священник храма святого Иоанна Кронштадтского РПЦ Максим Плисков. Об этом сообщает ТАСС.

На молебен собрались православные, в том числе и англоязычные американцы, живущие в Нью-Йорке, а некоторые специально приехали из других штатов. Всего на чине освящения присутствовали более 70 человек, многие из них потом окунулись в океан, несмотря на холод и снег с дождем. Причем окунуться в океан оказалось сложнее, чем в прорубь, поскольку надо было пройти под штормовым ветром полосу прибоя через сильные волны.

Освящение океана на Крещение происходит в Нью-Йорке шестой год. Оно организовано молодежным отделом Патриаршьих приходов в США.