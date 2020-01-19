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19.01.2020 10:29
Рубрика: В мире

В США освятили Атлантический океан

Текст: Константин Волков

В районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке в ночь на 19 января был проведен чин освящения Атлантического океана по случаю праздника Богоявления (Крещения Господня). Водосвятный молебен совершил священник храма святого Иоанна Кронштадтского РПЦ Максим Плисков. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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На молебен собрались православные, в том числе и англоязычные американцы, живущие в Нью-Йорке, а некоторые специально приехали из других штатов. Всего на чине освящения присутствовали более 70 человек, многие из них потом окунулись в океан, несмотря на холод и снег с дождем. Причем окунуться в океан оказалось сложнее, чем в прорубь, поскольку надо было пройти под штормовым ветром полосу прибоя через сильные волны.

Освящение океана на Крещение происходит в Нью-Йорке шестой год. Оно организовано молодежным отделом Патриаршьих приходов в США.

В мире США Празднование Крещения

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