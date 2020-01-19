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19.01.2020 19:05
Рубрика: Общество

На подъеме

ВЦИОМ отметил повышение рейтинга президента после Послания
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Послание президента Владимира Путина впечатлило всех, этот тезис подтверждает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен на следующий день после выступления главы государства.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции представил итоги опроса и отметил увеличение рейтинга позитивной оценки деятельности Владимира Путина на посту президента после оглашения Послания.

Фото: REUTERS/SPUTNIK
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"Как Послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%, то есть эффект позитивный. Доля тех, кто негативно оценивает, тоже снизилась за день с 27% до 24%", - рассказал Федоров.

Он отметил, что Послание позитивно восприняли 81% россиян, следивших за выступлением. По данным ВЦИОМ, 30% респондентов, следивших за Посланием, отметили полностью положительное впечатление, 51% - скорее положительное, 9% заявили о скорее отрицательном впечатлении, 4% - о полностью отрицательном, 6% затруднились с ответом. "Большая динамика по сравнению с прошлым годом: впечатление в этом году на 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше, то есть мы видим, что это было не рядовое Послание", - подчеркнул глава ВЦИОМ.

"82% опрошенных сказали, что информированы в целом о факте Послания, в том числе 34% хорошо уже об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, тогда общая доля информированных была 78%", - сказал Федоров. Он отметил, что 41% респондентов узнали об основных тезисах из СМИ.

Среди тех, кто следил за Посланием главы государства, более 60% отметили, что оно было интересным, для 16% интересной была лишь часть выступления. Лишь 8% респондентов выступление показалось неинтересным.

Послание позитивно восприняли 81% россиян, следивших за выступлением президента

"Какие эмоции вызвало Послание: 22% сказали, что вызвало надежду; 14% - уважение; 14% - доверие, 13% - уверенность в завтрашнем дне; 9% - гордость. В общей сложности 73% назвали ту или иную позитивную эмоцию. Негативные эмоции, конечно, тоже были - 20%, каждый пятый. Что это за эмоции: недоверие - 6%, беспокойство - 5%, разочарование - 4%, раздражение - 3%, возмущение и недовольство - 2%. Баланс, как видим, сугубо положительный", - рассказал глава ВЦИОМ.

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Следившие за Посланием респонденты отметили понравившиеся темы. 44% назвали идеи из демографического блока; 15% сказали об инициативах в сфере образования, 10% респондентов привлекли предложенные Путиным поправки в Конституцию. Еще 9% - инициативы, связанные с повышением материального благополучия граждан, 6% отметили инициативы в сфере здравоохранения.

"10% только нам смогли сказать, что им не понравилось. Из этих 10% чаще всего говорят об изменениях в Конституции, это 3%. 1% недоволен планирующимся увеличением полномочий Госсовета. 0,5% недовольны инициативой закрепить приоритет Конституции над международным законодательством", - рассказал гендиректор ВЦИОМ.

При этом в будущее россияне смотрят с оптимизмом - 48% опрошенных считают, что озвученные Путиным задачи в полной мере или частично будут реализованы, 9% придерживаются противоположной точки зрения.

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