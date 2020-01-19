ВЦИОМ отметил повышение рейтинга президента после Послания

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции представил итоги опроса и отметил увеличение рейтинга позитивной оценки деятельности Владимира Путина на посту президента после оглашения Послания.
"Как Послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%, то есть эффект позитивный. Доля тех, кто негативно оценивает, тоже снизилась за день с 27% до 24%", - рассказал Федоров.
Он отметил, что Послание позитивно восприняли 81% россиян, следивших за выступлением. По данным ВЦИОМ, 30% респондентов, следивших за Посланием, отметили полностью положительное впечатление, 51% - скорее положительное, 9% заявили о скорее отрицательном впечатлении, 4% - о полностью отрицательном, 6% затруднились с ответом. "Большая динамика по сравнению с прошлым годом: впечатление в этом году на 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше, то есть мы видим, что это было не рядовое Послание", - подчеркнул глава ВЦИОМ.
"82% опрошенных сказали, что информированы в целом о факте Послания, в том числе 34% хорошо уже об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, тогда общая доля информированных была 78%", - сказал Федоров. Он отметил, что 41% респондентов узнали об основных тезисах из СМИ.
Среди тех, кто следил за Посланием главы государства, более 60% отметили, что оно было интересным, для 16% интересной была лишь часть выступления. Лишь 8% респондентов выступление показалось неинтересным.
"Какие эмоции вызвало Послание: 22% сказали, что вызвало надежду; 14% - уважение; 14% - доверие, 13% - уверенность в завтрашнем дне; 9% - гордость. В общей сложности 73% назвали ту или иную позитивную эмоцию. Негативные эмоции, конечно, тоже были - 20%, каждый пятый. Что это за эмоции: недоверие - 6%, беспокойство - 5%, разочарование - 4%, раздражение - 3%, возмущение и недовольство - 2%. Баланс, как видим, сугубо положительный", - рассказал глава ВЦИОМ.
Следившие за Посланием респонденты отметили понравившиеся темы. 44% назвали идеи из демографического блока; 15% сказали об инициативах в сфере образования, 10% респондентов привлекли предложенные Путиным поправки в Конституцию. Еще 9% - инициативы, связанные с повышением материального благополучия граждан, 6% отметили инициативы в сфере здравоохранения.
"10% только нам смогли сказать, что им не понравилось. Из этих 10% чаще всего говорят об изменениях в Конституции, это 3%. 1% недоволен планирующимся увеличением полномочий Госсовета. 0,5% недовольны инициативой закрепить приоритет Конституции над международным законодательством", - рассказал гендиректор ВЦИОМ.
При этом в будущее россияне смотрят с оптимизмом - 48% опрошенных считают, что озвученные Путиным задачи в полной мере или частично будут реализованы, 9% придерживаются противоположной точки зрения.