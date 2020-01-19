Владимир Путин наградил ветеранов и обещал юбилейные выплаты

В День прорыва блокады Ленинграда президент впервые вручил медали в честь 75-летия Победы. Получившие их ветераны поговорили с Владимиром Путиным на актуальные темы - в частности, о поправках в Конституцию и о демографических мерах. Конечно, речь зашла о поддержке участников войны и тружеников тыла - Путин анонсировал повышение юбилейных выплат в разы.

Начался визит с памятных мероприятий. Президент России возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны именно там был ранен отец Владимира Путина, рассказали в Кремле.

Глава государства также посетил монумент "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Вместе с сопровождающими он прошел 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу. Президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте. А затем солдаты установили венок от имени Владимира Путина у подножия монумента.

Здесь Владимир Путин пообщался с собравшимися у монумента горожанами. Одна из женщин - Надежда Панченко - попросила оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств. Глава государства обещал содействие. Позже стало известно, что власти Санкт-Петербурга и Брянской области (именно там проживает мать Надежды Панченко) начали разбираться с ситуацией.

Следующим пунктом поездки Путина в Петербург стало знакомство с масштабной трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну". Этот сложный проект был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 миллиона рублей). Панорама воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага и позволяет оказаться непосредственно внутри исторического события.

Российский лидер также осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, который открылся после реконструкции в сентябре прошлого года. Здесь посетитель также проходит путь через войну, знакомясь с бытом блокадного Ленинграда. В экспозиции представлены интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. Самая трогательная сценка - в булочной, где маленький мальчик (восковая фигура) жалобно смотрит на скудный паек хлеба.

75 тысяч рублей получат участники войны и приравненные к ним лица. 50 тысяч выдадут труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей

Город пострадал от блокады, "как не пострадал никто даже в самых тяжелых точках противостояния", отметил президент, перейдя в зал, где его ожидали ветераны и представители патриотических организаций.

- Сегодня я хочу ветеранам вручить медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин. - Этой медали будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны.

Юбилейная медаль была учреждена 13 июня 2019 года указом президента и в Петербурге вручалась впервые. Из рук президента в пятницу ее получили четыре ветерана - Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

Кроме наград ветераны ВОВ также получат повышенную единовременную помощь.

"Я сегодня встал, думал об этом - у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой", - сказал глава государства.

75 тысяч рублей получат участники войны и приравненные к ним лица (вдовы и вдовцы участников войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей). 50 тысяч выдадут труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей. Таким образом, юбилейные выплаты существенно вырастут - ранее они составляли 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

В ходе общения с собравшимися президент, кроме того, обещал поддержку проекту "Помощь для ветеранов". Если ветерану ВОВ понадобятся продукты, содействие для выхода из дома или помощь на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку на телефоне и получить такую поддержку. Этим займутся волонтеры, пояснили в Общероссийском народном фронте.

Ветераны получили возможность задать вопросы на актуальные темы. Конечно, их интересовало сохранение правды о войне. Отвечая, президент обещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. "Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - эмоционально сказал Путин. По его словам, это будет ответ тем, "кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от "коричневой чумы".

Президент привел в качестве положительного примера действия Израиля, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте - геноциде евреев. Он напомнил, что в ближайшие дни поедет с визитом в эту страну на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. "Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто был инициатором этого события", - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что правда о Второй мировой войне в ряде стран целенаправленно замалчивается на госуровне. Даже закрываются сайты, где содержатся правдивые сведения. "Скорее всего, это происходит для того, чтобы добиваться, извините, за такое слово, каких-то хорьковых политических целей", - отметил президент. Он подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду.

Один из награжденных - Анатолий Климов - напомнил о предложениях главы государства на тему поправок в Конституцию. Он внес и собственное - убрать ограничение на количество президентских сроков в Основном законе государства. "Чтобы народ решал, когда освободить президента от должности", - добавил ветеран.

Владимир Путин поблагодарил собеседника, связав эти слова с оценкой "того, что сделано за годы работы". Такие инициативы, по словам президента, связаны "с тревогой за стабильность в обществе". Однако нецелесообразно возвращаться к ситуации, когда государственные лидеры до конца дней оставались у власти, заявил он.