Владимир Путин наградил ветеранов и обещал юбилейные выплаты

Новости

Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
Причиной массового отравления людей в Кизляре стал прорыв водопровода 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
В Уфу привезли пострадавшую на Бали туристку 16:33
В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке 16:27
СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона 16:27
Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы 16:18
Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета 16:08
Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки 16:03
Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 19:11
Рубрика: Власть

За вклад в Победу

Владимир Путин наградил ветеранов и обещал юбилейные выплаты
Текст: Татьяна Замахина (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
В День прорыва блокады Ленинграда президент впервые вручил медали в честь 75-летия Победы. Получившие их ветераны поговорили с Владимиром Путиным на актуальные темы - в частности, о поправках в Конституцию и о демографических мерах. Конечно, речь зашла о поддержке участников войны и тружеников тыла - Путин анонсировал повышение юбилейных выплат в разы.

Начался визит с памятных мероприятий. Президент России возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны именно там был ранен отец Владимира Путина, рассказали в Кремле.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поддержал создание мобильного приложения для помощи ветеранам

Глава государства также посетил монумент "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Вместе с сопровождающими он прошел 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу. Президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте. А затем солдаты установили венок от имени Владимира Путина у подножия монумента.

Здесь Владимир Путин пообщался с собравшимися у монумента горожанами. Одна из женщин - Надежда Панченко - попросила оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств. Глава государства обещал содействие. Позже стало известно, что власти Санкт-Петербурга и Брянской области (именно там проживает мать Надежды Панченко) начали разбираться с ситуацией.

Следующим пунктом поездки Путина в Петербург стало знакомство с масштабной трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну". Этот сложный проект был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 миллиона рублей). Панорама воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага и позволяет оказаться непосредственно внутри исторического события.

Российский лидер также осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, который открылся после реконструкции в сентябре прошлого года. Здесь посетитель также проходит путь через войну, знакомясь с бытом блокадного Ленинграда. В экспозиции представлены интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. Самая трогательная сценка - в булочной, где маленький мальчик (восковая фигура) жалобно смотрит на скудный паек хлеба.

75 тысяч рублей получат участники войны и приравненные к ним лица. 50 тысяч выдадут труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей

Город пострадал от блокады, "как не пострадал никто даже в самых тяжелых точках противостояния", отметил президент, перейдя в зал, где его ожидали ветераны и представители патриотических организаций.

- Сегодня я хочу ветеранам вручить медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин. - Этой медали будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны.

Юбилейная медаль была учреждена 13 июня 2019 года указом президента и в Петербурге вручалась впервые. Из рук президента в пятницу ее получили четыре ветерана - Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

Кроме наград ветераны ВОВ также получат повышенную единовременную помощь.

Ольга Васильева поддержала идею писать слово "Ветеран" с большой буквы

"Я сегодня встал, думал об этом - у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой", - сказал глава государства.

75 тысяч рублей получат участники войны и приравненные к ним лица (вдовы и вдовцы участников войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей). 50 тысяч выдадут труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей. Таким образом, юбилейные выплаты существенно вырастут - ранее они составляли 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

В ходе общения с собравшимися президент, кроме того, обещал поддержку проекту "Помощь для ветеранов". Если ветерану ВОВ понадобятся продукты, содействие для выхода из дома или помощь на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку на телефоне и получить такую поддержку. Этим займутся волонтеры, пояснили в Общероссийском народном фронте.

Ветераны получили возможность задать вопросы на актуальные темы. Конечно, их интересовало сохранение правды о войне. Отвечая, президент обещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. "Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - эмоционально сказал Путин. По его словам, это будет ответ тем, "кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от "коричневой чумы".

Президент привел в качестве положительного примера действия Израиля, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте - геноциде евреев. Он напомнил, что в ближайшие дни поедет с визитом в эту страну на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. "Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто был инициатором этого события", - сказал глава государства.

Фото: Ирина Белова/РГ
В Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов после жалобы Путину

Владимир Путин подчеркнул, что правда о Второй мировой войне в ряде стран целенаправленно замалчивается на госуровне. Даже закрываются сайты, где содержатся правдивые сведения. "Скорее всего, это происходит для того, чтобы добиваться, извините, за такое слово, каких-то хорьковых политических целей", - отметил президент. Он подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду.

Один из награжденных - Анатолий Климов - напомнил о предложениях главы государства на тему поправок в Конституцию. Он внес и собственное - убрать ограничение на количество президентских сроков в Основном законе государства. "Чтобы народ решал, когда освободить президента от должности", - добавил ветеран.

Владимир Путин поблагодарил собеседника, связав эти слова с оценкой "того, что сделано за годы работы". Такие инициативы, по словам президента, связаны "с тревогой за стабильность в обществе". Однако нецелесообразно возвращаться к ситуации, когда государственные лидеры до конца дней оставались у власти, заявил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Президент День Победы Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте